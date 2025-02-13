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暴富！一樁合併案 讓曾經的見習生 身價飆至44億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
澳洲連鎖藥妝店Chemist Warehouse與上市公司Sigma Healthcare合併後，有100多位股東升級百萬美元富翁。路透
澳洲連鎖藥妝店Chemist Warehouse與上市公司Sigma Healthcare合併後，有100多位股東升級百萬美元富翁。路透

一樁企業合併交易讓100多位股東暴富，升級為百萬美元富翁（折合台幣約3,300萬元），其中至少10人身價逾1億美元，而前三名裡有一人當初進公司時僅是見習生。

澳洲的連鎖藥妝店Chemist Warehouse與上市公司Sigma Healthcare合併，該案最大贏家是：Chemist Warehouse的兩位創辦人，岡斯兄弟（Jack Gance和Sam Gance），以及從實習生一路升上執行長的韋羅奇（Mario Verrocchi）。合併後公司的股票周四開始交易，收盤時上漲近8%到2.97澳元；根據彭博億萬富豪指數，他們三人的淨值都至少超過25億美元。韋羅奇高達44億美元。

韋羅奇說明他們的連鎖藥妝店擊敗大批家庭經營小藥房的過程：「50年的辛勞，50年的磨練，一點點血汗與淚水，讓我們成為這個產業的領導者。」

Chemist Warehouse從墨爾本北部的一家藥房開始，如今在是澳洲聲名顯赫且無處不在。與Sigma合併後，在澳洲、紐西蘭和愛爾蘭共有900多家門市，在杜拜和中國大陸也有少數據點。它還將為3,500多家商店供應產品。去年合計營收有67億澳元（42億美元）。

波蘭裔的岡斯兄弟大學都主修藥劑學，1972年買下第一家藥房，然後擴展業務，還與其他藥房協調組織供應鏈，逐漸打造出一個以大賣場零售商為藍本、靠價格競爭的連鎖加盟體系。

義大利裔的韋羅奇協助他們發展這個體系。他取得藥劑學學位後，1980年進了公司，因為岡斯兄弟想在義大利移民社區展店，需要一個懂義大利語的人。三人將擁有合併後實體的大約48%股份。

除了他們三人，根據Ownership Matters分析，超過100名的股東持有價值500萬到2,500萬澳元之間的股份，其中包括高階主管和長期員工。

合併交易的另一方是兩位墨爾本藥劑師在1912年創立的Sigma。Sigma執行長藍桑德（Vikesh Ramsunder）現在擔任合併後實體的執行長，他說兩家公司能產生綜效大約6,000萬澳元。

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