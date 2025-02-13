合併料將正式喊停！日產、本田汽車探索新的合作關係

日本兩大車廠日產汽車和本田汽車預期會在今（13）日為彼此目前不確定的關係，訂定新階段計畫。在兩家公司的合併談判陷入僵局後，原本的合併方案可能正式取消。

日產和本田也都將公布上季財報。中國大陸比亞迪等車廠的迅速崛起，顛覆了這兩家日本車廠所在的產業和以及主要市場中國大陸，他們同時也面臨著另一個主要市場美國，將要加徵關稅。

知情人士表示，日本第三大汽車製造商日產已退出與本田汽車價值600億美元的合併談判，因為雙方開始磋商後，分歧愈來愈大，情況愈來愈複雜，卡關的一大因素是本田提議將日產納為旗下子公司。

日產汽車正在推動去年11月宣布的重組計畫，計畫包括裁員 9,000 人，並將全球產能減少20%。到目前為止，日產尚未透露哪些地點將受到影響等執行細節。

消息來源在去年12月時透露，日產將需要進一步削減在中國大陸的產能。日產在中國大陸藉由與當地東風集團的合資事業，營運著八家工廠，目前已經暫停了常州工廠的生產，做為努力優化營運的一環。

日產與本田12月突然宣布正在進行合併談判之前，兩家公司一直在就技術合作進行談判，如今合併談不攏，雙方今天或會確定技術合作的範疇。

消息人士上周告訴路透，在放棄合併談判後，日產現在願意與新的夥伴合作，台灣鴻海被認為是候選企業之一。鴻海董事長劉揚偉周三（12日）表示，鴻海的目標是與日產合作，而不是收購。