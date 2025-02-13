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何謂「輕量版停滯性通膨」？專家警告美國這一風險提高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
市場擔憂，美國總統川普的政策為經濟帶來不確定性。歐新社
市場擔憂，美國總統川普的政策為經濟帶來不確定性。歐新社

儘管美國短期內陷入經濟衰退通膨復熾的可能性不大，但一些經濟專家警告，「輕量版停滯性通膨」（stagflation lite）的為風險正在增加。

MarketWatch網站報導，採用這一詞的經濟學家之一，是凱投宏觀北美經濟學家亞許沃斯（Paul Ashworth），意指國內生產毛額（GDP）低成長或零成長，同時通膨率在3%以上。

他說：「輕量版停滯性通膨很適合用來形容可能發生的情況。」

停滯性通膨這一詞的源起可追溯至1974年至1982年間美國經濟動盪時期，美國在這九年間歷經四度全年GDP下滑、通膨率在1980年攀升至13.5%的高峰。

不過，華爾街現在沒人預期停滯性通膨捲土重來。凱投宏觀預測美國今年GDP成長率不到2%，通膨率介於3%至3.5%。但經濟學家和企業感到焦慮的，是川普在白宮主政帶來的不確定性，包括反覆的關稅威脅讓企業更難以進行投資，因為企業在釐清進口供應成本之前，無法敲定投資計畫。

亞許沃斯表示：「川普對關稅的態度顯然比首任更認真。」

此外，如果川普長期對廣泛的進口品加徵關稅，勢必會推高通膨。聯準會（Fed）青睞的通膨觀察指標個人消費支出指數（PCE）在去年12月維持在2.6%，但初期跡象顯示物價在今年初大幅攀高，使得通膨率可能遠離Fed設定的2%目標。

另一方面，川普緊縮移民政策將導致美國勞動力萎縮，無論企業是缺工或引進自動化設備解決，都會推升通膨，並在GDP、消費方面都會產生影響。

川普計劃延續他第一任期的減稅政策，並推出新的減稅措施，雖然有助支撐GDP，但若經濟因此加速成長，通膨可能進一步升溫，代表聯準會短期內不太可能降息。

Comerica銀行首席經濟分析師亞當斯說：「這些效應將逐步影響經濟、推高通膨，迫使聯準會維持比現在更高的利率。」

經濟衰退 美國 通膨

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