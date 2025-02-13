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擔心小孩上網看18禁？Google測試利用AI判斷使用者年齡

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Google表示，將開始l利用AI來判斷使用者年齡是否適合其產品。路透
Google表示，將開始l利用AI來判斷使用者年齡是否適合其產品。路透

Google周三（12日）表示，將開始利用AI來判斷使用者年齡是否適合其產品。

Google在一個以「為兒童、青少年和父母的新數位保護」為主題的部落格貼文中，宣布要判斷使用者年齡的新技術。

一名發言人證實，這項自動化功能將應用在包括YouTube在內的所有Google產品。 Google旗下產品擁有數十億用戶，而18歲以下的用戶在使用部分Google服務時會受到限制。

Google的核心技術團隊高級副總裁菲茨派屈克在部落格文章中表示：「今年我們將開始在美國測試基於機器學習的年齡評估模型。」

「這一模型協助我們評估使用者是超過或是未滿18歲，以便我們採取保護措施，提供更適合年齡的體驗。」

目前正值美國議員施壓線上平台制定更多有關兒童安全的規定。Google表示未來將把AI年齡評估機制推廣到更多國家。Meta去年9月已推出類似功能，利用AI判斷可能謊報年齡的使用者。

Google和其他科技公司持續加深對AI的依賴，以完善各種任務和產品。

AI Google 使用者 美國

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