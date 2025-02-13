擔心小孩上網看18禁？Google測試利用AI判斷使用者年齡
Google周三（12日）表示，將開始利用AI來判斷使用者年齡是否適合其產品。
Google在一個以「為兒童、青少年和父母的新數位保護」為主題的部落格貼文中，宣布要判斷使用者年齡的新技術。
一名發言人證實，這項自動化功能將應用在包括YouTube在內的所有Google產品。 Google旗下產品擁有數十億用戶，而18歲以下的用戶在使用部分Google服務時會受到限制。
Google的核心技術團隊高級副總裁菲茨派屈克在部落格文章中表示：「今年我們將開始在美國測試基於機器學習的年齡評估模型。」
「這一模型協助我們評估使用者是超過或是未滿18歲，以便我們採取保護措施，提供更適合年齡的體驗。」
目前正值美國議員施壓線上平台制定更多有關兒童安全的規定。Google表示未來將把AI年齡評估機制推廣到更多國家。Meta去年9月已推出類似功能，利用AI判斷可能謊報年齡的使用者。
Google和其他科技公司持續加深對AI的依賴，以完善各種任務和產品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言