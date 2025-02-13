飆股AppLovin財報財測都遠超預期 盤後狂漲近30%

AppLovin周三盤後狂漲近30%，這家手遊和行動廣告開發商周三公布獲利和營收均大幅超越分析師預測，業績展望也優於預期。該公司也宣布計劃以9億美元出售手遊事業。

AppLovin發布新聞稿說，上季淨利年增超過兩倍至5.992億美元（每股1.73美元），營收成長43%至137萬美元。AppLovin並預估本季營收將介於13.6億至13.9億美元之間，高於分析師平均預測的13.2億美元，其中超過10億美元來自廣告業務。該公司強調，AI模型帶來業績提供「仍處於起步階段」。

執行長弗魯吉（Adam Foroughi）在致股東信中說：「透過人工智慧，我們的目標是以呈倍數擴展這個流程，藉由不斷優化的版本，並動態選擇每個使用者專屬的創意內容，這將能提升消費者的參與度和回應效果。」

「儘管尚處於起步階段，但我們相信，為直接訴求消費者的品牌，將我們的目標技術應用於連網電視（CTV），具有無窮的潛力。」「這是一個令人振奮的領域，可望進一步擴大我們平台的影響力。」

AppLovin去年成為美國表現最佳的科技股，全年股價飆漲超過700%，主要受益於AI驅動的廣告系統。2023年，該公司推出升級版的廣告搜尋引擎AXON 2.0，這項技術不僅能為旗下的遊戲應用程式提供更精準的廣告，也被授權給其他工作室使用。

AppLovin傍晚另公告，已簽署「意向書」，計劃將行動遊戲業務出售給一家「未上市公司」。

根據申報公告，這項交易包括買方價值4億美元以及5億美元的現金。買方將為支付現金借貸高達2.5億美元，若買方無法籌措資金，AppLovin將提供融資支持。