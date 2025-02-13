快訊

美俄通話同意啟動烏克蘭停火談判 克宮證實：普亭還邀川普訪莫斯科

台積電股價破1100元反而不吵要分割？網勸「做1事」更實在

油價大跌逾2%因俄烏紛爭有望談判 金價站回2,900美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

國際油價周三（12日）大跌超過2%，美國總統川普表示已與俄羅斯總統普亭通話，同意針對結束俄烏戰爭展開談判，引發市場猜測該地區原油供應風險可能會減弱；黃金價格上漲，回升到2,900美元關卡之上。

油價大跌逾2%

布蘭特原油4月期貨跌1.82美元，跌幅2.36%，報每桶75.18美元；美國西德州原油3月跌1.95美元，跌幅2.66%，報每桶71.37美元。

此前，布蘭特原油和美國原油連續三天上漲，布蘭特原油上漲3.6%，美國原油上漲3.7%。

美國總統川普在與俄羅斯總統普亭、烏克蘭總統則倫斯基通電話時，討論了烏克蘭戰爭問題。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn說：「川普進行和談，我認為這使得油價目前的風險溢價有所下降。」

美國能源資訊局（EIA）周三表示，上周美國原油庫存增幅超過預期。同時，汽油庫存意外減少，而餾分油庫存意外增加。

石油輸出國組織（OPEC）在1月報告中說，2025年全球石油需求將增加每日145萬桶/日，2026年將增加每日143萬桶。這兩項預測均與上月持平。

金價上漲

現貨金價周三漲0.21%至每英兩2,904.04美元；美國黃金期貨收低0.1%，結算價報2,928.70美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「今天CPI數據高於預期，給金市帶來了壓力。顯然，目前市場對今年晚些時候降息的任何預期都被打擊了。」

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示：「雖然高利率給黃金帶來了一點壓力，但趨勢仍然是積極的，貿易擔憂繼續推動著市場。」

現貨白銀漲1.1%，至每英兩32.17美元；鈀金下跌0.2%，至973.74美元；白金上漲0.6%，至989.43美元。

美國 金價 黃金

延伸閱讀

美俄通話後！川普：俄烏「不久後」可能停火 暗示澤倫斯基快下台了

與普亭通話 川普：雙方同意展開俄烏戰爭的停戰協商

上台後首會普亭 川普：預計在沙烏地阿拉伯

「習普會」時間表出爐 習近平5月將訪俄 普亭9月回訪

相關新聞

CPI漲幅超出預期、美債殖利率大漲 道瓊跌逾200點

由於1月消費者物價漲幅超出預期，引發人們對通膨可能再度爆發的擔憂，利率大幅上揚，史坦普500指數大跌。

油價大跌逾2%因俄烏紛爭有望談判 金價站回2,900美元

國際油價周三（12日）大跌超過2%，美國總統川普表示已與俄羅斯總統普亭通話，同意針對結束俄烏戰爭展開談判，引發市場猜測該...

鮑爾談美最新CPI數據「Fed仍需努力」 暗示利率維持高檔

針對最新發布的美國1月通膨率比預期火熱，美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，最新的消費者物價數據顯示，雖然Fed在抑制通膨...

台積電ADR跌1.1% 傳將派員協助英特爾落實先進製程

台積電ADR周三（12日）下跌1.1%，收在206.38美元，較台北交易溢價23.3%。有報告說台積電將派遣工程師協助英...

思科調高全年財測 AI帶旺網通設備需求 盤後大漲7%

網通設備大廠思科（Cisco Systems）調高全年度營收預測，押注在AI熱潮中，企業對思科的雲端運算設備需求提高並投...

美石油巨擘雪佛龍要瘦身！全球裁員最多20% 影響約9千名員工

美國石油和天然氣巨擘雪佛龍（Chevron）計畫明年底之前將全球勞動力削減15%至20%，因該公司試圖降低成本、簡化業務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。