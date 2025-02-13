油價大跌逾2%因俄烏紛爭有望談判 金價站回2,900美元

國際油價周三（12日）大跌超過2%，美國總統川普表示已與俄羅斯總統普亭通話，同意針對結束俄烏戰爭展開談判，引發市場猜測該地區原油供應風險可能會減弱；黃金價格上漲，回升到2,900美元關卡之上。

油價大跌逾2%

布蘭特原油4月期貨跌1.82美元，跌幅2.36%，報每桶75.18美元；美國西德州原油3月跌1.95美元，跌幅2.66%，報每桶71.37美元。

此前，布蘭特原油和美國原油連續三天上漲，布蘭特原油上漲3.6%，美國原油上漲3.7%。

美國總統川普在與俄羅斯總統普亭、烏克蘭總統則倫斯基通電話時，討論了烏克蘭戰爭問題。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn說：「川普進行和談，我認為這使得油價目前的風險溢價有所下降。」

美國能源資訊局（EIA）周三表示，上周美國原油庫存增幅超過預期。同時，汽油庫存意外減少，而餾分油庫存意外增加。

石油輸出國組織（OPEC）在1月報告中說，2025年全球石油需求將增加每日145萬桶/日，2026年將增加每日143萬桶。這兩項預測均與上月持平。

金價上漲

現貨金價周三漲0.21%至每英兩2,904.04美元；美國黃金期貨收低0.1%，結算價報2,928.70美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「今天CPI數據高於預期，給金市帶來了壓力。顯然，目前市場對今年晚些時候降息的任何預期都被打擊了。」

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示：「雖然高利率給黃金帶來了一點壓力，但趨勢仍然是積極的，貿易擔憂繼續推動著市場。」

現貨白銀漲1.1%，至每英兩32.17美元；鈀金下跌0.2%，至973.74美元；白金上漲0.6%，至989.43美元。