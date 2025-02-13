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鮑爾談美最新CPI數據「Fed仍需努力」 暗示利率維持高檔

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾12日出席眾議院金融服務委員會聽證。 美聯社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾12日出席眾議院金融服務委員會聽證。 美聯社

針對最新發布的美國1月通膨率比預期火熱，美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，最新的消費者物價數據顯示，雖然Fed在抑制通膨上取得了實質性進展，但依然有更多工作要做。

鮑爾周三（12日）在眾議院金融服務委員會答詢時說，「我會說，我們在通膨上接近了、但還沒有達成目標」，「去年，通膨率在2.6%，這是非常大的進展，但我們還沒有完全達成」。鮑爾周三連續第二天，在國會出席貨幣政策半年聽證會並備詢。

他補充說：「所以我們現在要保持政策的約束力。」 暗示可見的將來，利率將會維持在高水準。

美國周三最新通膨數據顯示，1月消費者物價指數（CPI）升幅超過預期。扣除能源及食品後的1月核心CPI，月升幅0.4%，創下去年3月以來的最大漲幅，且高於預估的0.3%。

利率交換市場在CPI數字公布後，顯示交易員預期今年只會再有一次的1碼降息。在CPI報告之前，則是傾向兩次各1碼的降息。

鮑爾在事先準備好的講稿中，重申他周二在參議院聽證時的說法，「我們不需要急於調整我們的政策立場」。

周三稍早，美國總統川普在他的社群平台貼文呼籲降低利率，提到如此一來，便可與即將到來的關稅措施齊頭並進。鮑爾被問到川普這則貼文，他拒絕評論。

鮑爾說，Fed角色不是在評論國會或政府制定的政策是否明智，不過新政策可能會促使聯準會改變利率政策。他提到，「經濟底子是很強的，但關於新政策有一些不確定性」，「我們就是要觀望這些政策產生什麼效應，之後思考我們能做什麼」。

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