快訊

美俄通話同意啟動烏克蘭停火談判 克宮證實：普亭還邀川普訪莫斯科

台積電股價破1100元反而不吵要分割？網勸「做1事」更實在

日圓兌美元重貶回到154一線 美CPI升溫拉大美日利差

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元貶值1.3%， 回到 154日圓一線。路透
日圓兌美元貶值1.3%， 回到 154日圓一線。路透

日圓兌美元周三回貶至一周來最低，美國1月消費者物價漲幅超過經濟學家預期，導致美債殖利率走升，拉大兩地的利差。

美國1月消費者物價指數（CPI）年增率上漲3.0%，高於預期的2.9%，核心CPI上漲3.3%，高於預期的3.1%。

ForexLive首席匯市分析師Adam Button說：「不管高於預期的原因是什麼，Fed已經非常明確地表示，在通膨率接近2%之前不會降息。」

他說：「無論是雞蛋還是加州大火造成的一次性影響，在開年就上漲0.5%的情況下，今年通膨達到 2% 的前景已大打折扣。」

日圓兌美元貶值1.3%， 至 154.42 日圓 。美元指數變動不大報 107.938 。美國10年期公債殖利率上升至4.6%以上。

Fed主席鮑爾周三在本周第二次國會聽證會上重申不急於降息。

歐洲央行管委暨德國央行總裁納格爾周三表示，歐洲央行只應逐步放鬆政策，而不應將難以界定的「中性」利率水平作為目標。這也提振了歐元。

歐元兌美元盤尾報1.0388美元，升值0.3%。

另外，美國總統川普周三和俄羅斯總統普亭通話、同意開始就結束在烏克蘭的戰爭進行談判。

東方匯理銀行G-10外匯策略主管Valentin Marinov寫道，「歐元正在享受某種所謂的和平紅利，因為外匯投資人預料敵對狀態可能結束，迎來一段相對平靜期，能源價格可能會下跌，烏克蘭可能出現重建潮，有助於支撐歐元區的經濟前景」。

他也說，「不可否認，其中有很多變數，眾所周知，川普總統想達成烏克蘭和平協議，操之過急，」「毋庸置疑，我們仍然需要聽聽烏克蘭或歐洲官員的意見，他們似乎沒有參與談判。」

烏克蘭 美國 通膨

延伸閱讀

CPI漲幅超出預期、美債殖利率大漲 道瓊跌逾200點

市場消化美通膨數據 歐股收紅英德股市創新高

美國1月CPI年增3.0%通膨意外加速 川普發文怪罪拜登

美對抗通貨膨脹倒退嚕 調降利率時間預測後推至12月

相關新聞

CPI漲幅超出預期、美債殖利率大漲 道瓊跌逾200點

由於1月消費者物價漲幅超出預期，引發人們對通膨可能再度爆發的擔憂，利率大幅上揚，史坦普500指數大跌。

油價大跌逾2%因俄烏紛爭有望談判 金價站回2,900美元

國際油價周三（12日）大跌超過2%，美國總統川普表示已與俄羅斯總統普亭通話，同意針對結束俄烏戰爭展開談判，引發市場猜測該...

鮑爾談美最新CPI數據「Fed仍需努力」 暗示利率維持高檔

針對最新發布的美國1月通膨率比預期火熱，美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，最新的消費者物價數據顯示，雖然Fed在抑制通膨...

台積電ADR跌1.1% 傳將派員協助英特爾落實先進製程

台積電ADR周三（12日）下跌1.1%，收在206.38美元，較台北交易溢價23.3%。有報告說台積電將派遣工程師協助英...

思科調高全年財測 AI帶旺網通設備需求 盤後大漲7%

網通設備大廠思科（Cisco Systems）調高全年度營收預測，押注在AI熱潮中，企業對思科的雲端運算設備需求提高並投...

美石油巨擘雪佛龍要瘦身！全球裁員最多20% 影響約9千名員工

美國石油和天然氣巨擘雪佛龍（Chevron）計畫明年底之前將全球勞動力削減15%至20%，因該公司試圖降低成本、簡化業務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。