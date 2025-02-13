日圓兌美元重貶回到154一線 美CPI升溫拉大美日利差
日圓兌美元周三回貶至一周來最低，美國1月消費者物價漲幅超過經濟學家預期，導致美債殖利率走升，拉大兩地的利差。
美國1月消費者物價指數（CPI）年增率上漲3.0%，高於預期的2.9%，核心CPI上漲3.3%，高於預期的3.1%。
ForexLive首席匯市分析師Adam Button說：「不管高於預期的原因是什麼，Fed已經非常明確地表示，在通膨率接近2%之前不會降息。」
他說：「無論是雞蛋還是加州大火造成的一次性影響，在開年就上漲0.5%的情況下，今年通膨達到 2% 的前景已大打折扣。」
日圓兌美元貶值1.3%， 至 154.42 日圓 。美元指數變動不大報 107.938 。美國10年期公債殖利率上升至4.6%以上。
Fed主席鮑爾周三在本周第二次國會聽證會上重申不急於降息。
歐洲央行管委暨德國央行總裁納格爾周三表示，歐洲央行只應逐步放鬆政策，而不應將難以界定的「中性」利率水平作為目標。這也提振了歐元。
歐元兌美元盤尾報1.0388美元，升值0.3%。
另外，美國總統川普周三和俄羅斯總統普亭通話、同意開始就結束在烏克蘭的戰爭進行談判。
東方匯理銀行G-10外匯策略主管Valentin Marinov寫道，「歐元正在享受某種所謂的和平紅利，因為外匯投資人預料敵對狀態可能結束，迎來一段相對平靜期，能源價格可能會下跌，烏克蘭可能出現重建潮，有助於支撐歐元區的經濟前景」。
他也說，「不可否認，其中有很多變數，眾所周知，川普總統想達成烏克蘭和平協議，操之過急，」「毋庸置疑，我們仍然需要聽聽烏克蘭或歐洲官員的意見，他們似乎沒有參與談判。」
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