台積電ADR跌1.1% 傳將派員協助英特爾落實先進製程

台積電ADR周三（12日）下跌1.1%，收在206.38美元，較台北交易溢價23.3%。有報告說台積電將派遣工程師協助英特爾（Intel）落實先進製程在美國製造。

Baird的一則報告指出，美國政府可能會介入這項計畫，「台積電將派遣工程師前往英特爾的3奈米/2奈米晶圓廠，運用其專業技術確保該晶圓廠及後續的英特爾製造專案能夠成功運行」，同時，該晶圓廠「可能會分拆成由台積電那英特爾共同持有的新實體，並由台積電負責營運」，而該實體將獲得美國晶片法資金的支持。

Baird分析師Tristan Gerra指出，落實這計畫可能需要相當長的時間，但這「具有合理性，進一步強化英特爾前任執行長著重於核心競爭力，也就是製造能力」。

他也說：「一座具有競爭力的晶圓廠終將吸引主要無晶圓公司落實分散地緣可靠的製造模式。」

費城半導體指數漲0.2%，格芯和英特爾（Intel）分別大漲8.6%和7.2%。英特爾已連續三日大漲。

美國股市周三收低，最新公布的通膨數據高於預期，進一步加劇市場對聯準會（Fed）可能更長時間內維持高利率的疑慮。

標普500指數下跌16.53點，跌幅0.3%，收於6,051.97點；道瓊工業指數下跌225.09點，跌幅0.5%，報44,368.56點。那斯達克指數微漲6.09點，漲幅0.03%，報19,649.95點。

台灣加權股價指數周三下跌94.30點，收在23,289.75點。台積電（2330）跌0.9%收在1,100.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 168.18 -0.87 165.50 1.62

中華電 CHT 126.53 +0.03 126.00 0.42

台積電 TSM 1,355.83 -1.13 1,100.00 23.26

聯電 UMC 39.61 -0.66 40.10 -1.21

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據