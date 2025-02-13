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美石油巨擘雪佛龍要瘦身！全球裁員最多20% 影響約9千名員工
美國石油和天然氣巨擘雪佛龍（Chevron）計畫明年底之前將全球勞動力削減15%至20%，因該公司試圖降低成本、簡化業務，並完成重大收購。
這家美國公司面臨著生產挑戰，包括一個大型的哈薩克油田項目出現了成本超支和延遲的情形。它計劃以530億美元併購同業赫斯（Hess）並在蓋亞那利潤豐厚的油田占有一席之地的交易，因為與規模更大競爭對手埃克森美孚的法庭訴訟而陷入僵局。
雪佛龍也面臨整個產業煉油業務疲軟，以及全球產量增長超過需求而致油價預料未來兩年可能承壓的問題。
雪佛龍表示，它的目標是善用技術、資產銷售，以及改變工作方式和地點，削減20億至30億美元的「結構性」成本以提高效率。
截至2023年底，雪佛龍在全球擁有46,500名員工，裁員20%大約是9,000人。這些數字排除了大約5,400名雪佛龍加油站的員工。雪佛龍股價周三下跌1.6%，收黒在154.9美元。
副董事長lMark Nelson周三發布公告說：「雪佛龍正在採取行動簡化組織結構、更快也更有效地執行任務，並讓公司具備更強的長期競爭力。」他還說：「我們並非輕率地採取這些行動，會在過渡期間為員工提供支持。」
雪佛龍的油氣儲量已降至至少十年低點，這引發外界對其長期前景的擔憂，並凸顯出完成赫斯收購交易的重要性。
該公司去年將總部由加州搬到德州的休士頓，並更新領領導層，換掉了幾位資深經理人。
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