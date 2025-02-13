美股因通膨高於預期下挫 特斯拉率大型股收斂跌幅

美國股市周三收低，最新公布的通膨數據高於預期，進一步加劇市場對聯準會（Fed）可能更長時間內維持高利率的疑慮。不過，科技股逢低買盤進場，推動股市收復部分失地。

標普500指數下跌16.53點，跌幅0.3%，收於6,051.97點；道瓊工業指數下跌225.09點，跌幅0.5%，報44,368.56點。那斯達克指數微漲6.09點，漲幅0.03%，報19,649.95點。

標普500指數自1.1%的跌幅收斂，輝達（NVIDIA）和亞馬遜股價下跌超過1%，拖累標普500指數。但特斯拉率其他大型股上漲，使標普500指數尾盤收斂跌幅。特斯拉漲2.4%，Meta漲0.7%，川普就職總統以來連續18個交易日走高，漲幅達18.7%。

費城半導體指數漲0.2%，格芯和英特爾（Intel）分別大漲8.6%和7.2%。英特爾已連續三日大漲。Baird的一則報告指出，美國政府可能會參與一項涉及英特爾和台積電的計畫，台積電將派遣工程師到英特爾的3奈米/2奈米晶圓廠，英特爾可能將晶圓廠分拆出來，成為英特爾與台積電共同持有的公司，由台積電負責經營，新合資公司將從美國晶片法獲得資金。

台積電ADR跌 1.1%。

美國1月消費者物價指數（CPI）年增率達3%，高於去年12月的漲幅，且超出經濟學家的預測。CPI數據公布後，美元指數及美國公債殖利率上升，美股走低。

Fed主席鮑爾周三在國會進行第二天的證詞中表示，最新的通膨報告提醒，儘管Fed在降低通膨率方面已取得「重大進展」，但「我們仍未完全達成目標」。他還強調，由於美國經濟表現穩健，Fed不急於降息。

根據CME FedWatch工具，利率期貨顯示，交易者認為今年年進一步降息1碼（0.25個百分點）機率降至約70%，低於周二的80%。

美國總統川普周三呼籲降低利率，並計劃擴大稅收優惠。他的貿易顧問正在敲定對每個向美國商品徵收進口關稅的國家實施對等關稅的計劃。經濟學家普遍認為，這可能進一步推升通膨壓力。

隨著交易員降低對降息的押注，美國10年期公債殖利率上升至4.6%以上。標普500指數的11大類股有9個下跌，其中能源股領跌，大跌2.7%，房地產股下跌0.9%。

高盛資產管理的Whitney Watson說：「今天公布的強於預期的CPI數據可能會進一步鞏固FOMC對降息的謹慎態度。富有韌性的勞動市場也為Fed提供了戒急的空間。」

CVS Health股價飆漲15%，該公司公布上季獲利超出預期，並預測2025財年業績會有所改善。吉利德科學（Gilead Sciences）股價大漲7.5%，因發布的2025年獲利預測超出分析師預期。