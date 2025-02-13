歐美電動車銷量踩油門

英國研究機構Rho Motion在12日表示，1月全球電動車與插電式油電混合車（PHEV）的銷量年增近18％，其中歐美的銷量增速，為去年2月以來首次超越中國大陸。

Rho Motion數據經理萊斯特（Charles Lester）表示，在歐盟碳排放標準生效後，歐洲汽車市場於年初迎來強勁的開局，另外受到春節假期影響，電動車上月在中國的銷量月減了43％。

該機構的數據顯示，1月純電動車及PHEV的全球銷量年增17.7%至130萬輛，是連續第三個月成長趨緩。不過，歐洲市場的銷量年增21％至25萬輛。

Rho Motion表示，在歐洲的主要市場，由於法國對PHEV依據車的重量課稅，導致銷量年減52％；德國的銷量則年增40%，原因是去年同期停止電動車補助，導致比較基期很低。

在美國和加拿大，電動車的銷量年增22.1％至13萬輛。上述地區以外的銷量年增50％。