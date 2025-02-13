軟銀虧損 動搖孫正義招牌

日本軟體銀行集團（Softbank）上季意外虧損24億美元，主要受到旗下願景基金（Vision Fund）投資的科技公司估值下滑拖累，這讓外界質疑創辦人孫正義將如何為其承諾的鉅額AI投資籌資，包括他近期宣傳的「星際之門」（Stargate）計畫。

路透報導，軟銀截至去年12月底止的上季（年度第3季）淨損為3,692億日圓（24億美元），從前一年的淨利9,500億日圓轉虧；市場預期為淨利2,340億日圓。

願景基金上季投資虧損高達3,527億日圓，中斷了過去兩季的連續獲利，主因是其投資的電商平台酷澎（Coupang）和中國叫車巨擘滴滴出行等公司股價和估值下滑。此外，約5,400億日圓的匯差損失，也對獲利造成打擊。截至上季為止，軟銀帳面上的現金與約當現金，已從上一年度結束時的6.2兆日圓，減少至4.7兆日圓（306億美元）。

軟銀已承諾將投資150億美元，在與OpenAI和甲骨文（Oracle）共同成立的合資公司「星際之門」，該公司將在美國境內建立AI資料中心容量，並獲得了美國總統川普的支持。

軟銀表示，正在思考如何為在美國建造AI基礎設施所需的龐大費用籌資。財務長後藤芳光12日在財報會上表示，計劃為銀行、保險業者、退休基金和其他投資人創造多種債券產品，以籌措建造合作夥伴OpenAI所需的資料中心所需資金。

後藤表示，「星際之門」計畫將採取逐案籌資。假設每項專案的出資比率被限制在一般專案融資的10%或20%，那麼對公司資產負債表造成的負擔將會有限。後藤說：「我們將會確保我們的財務狀況，承受得住任何環境條件。」

彭博分析師表示，「星際之門」計畫可能採取的專案融資，將可能使軟銀的投資壓低到只占這家合資公司初期支出1,000億美元中的不到50億美元，那將降低軟銀出售資產籌資的必要性。

此外，今年1月也有消息人士指出，軟銀正在洽談對OpenAI投資250億美元。近期媒體報導更說，投資金額已提高到400億美元，雖然其中一部分將之後聯合其他投資人共同出資。近藤拒絕對這項傳聞置評。