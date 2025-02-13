鮑爾：任內不開發央行數位貨幣

美國聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾在總統川普再度上任後，首次出席國會聽證會時重申，聯準會還不急著降息，也大致迴避對於川普經濟政策、關稅對通膨潛在影響等問題。但他說，預期美國十年期公債殖利率將居高不下，而且只會他還是主席，聯準會就不會開發央行數位貨幣（ＣＢＤＣ）。

鮑爾十一日出席聯邦參議院銀行委員會的貨幣政策聽證會時表示，在去年累計降息一個百分點後，貨幣政策對經濟的約束程度已「大幅降低」，通膨預期穩固錨定，經濟正處於良好狀態，「我們沒看到任何必須急著進一步降息的理由」，「不需要急著（進一步）調整利率」。

鮑爾說，若通膨會持續下降到百分之二目標，經濟也維持穩健，聯準會可能按兵不動更長一段時間。他認為，十年期公債殖利率可能維持在高點，聯準會降息後應該會下滑，但「我不知道將發生什麼事」，若投資人更加擔心日增的預算赤字或會引發通膨風險的新震撼，十年期公債利率可能保持在更高的水準。

他指出，現在距離終結縮減資產負債表還有「長路要走」，聯準會將試圖在夏季末之前完成貨幣政策架構評估。

美國前財長桑默斯則警告，物價壓力有再次爆發的危險，聯準會這輪降息循環可能已結束。有決策投票權的紐約聯準銀行總裁威廉斯說，美國通膨要降至百分之二目標，還需要一點時間，政策不確定性正讓經濟前景蒙上陰影。

鮑爾並未對川普政府的經濟新政策發表看法，也拒絕評估關稅或其他川普的政策，只說不會屈服於新政府和國會對貨幣政策的施壓，若川普想開除七名聯準會理事的任何一人，「顯然並非法律所允許」，現在要評估關稅的經濟衝擊還言之過早，但坦承「可能結果之一」是帶給通膨上行壓力。

鮑爾被詢問能否承諾「只要您還是聯邦準備體系主席，我們永遠不會有央行數位貨幣」時，回答「可以」。他的主席任期將在二○二六年五月屆滿。

鮑爾也說，聯準會現在工作負荷過重，而非人員過多，反駁馬斯克和政府效率部（ＤＯＧＥ）的批評。他被問到ＤＯＧＥ成員是否已在存取支付體系的聯準會資料時，回應「我相信沒有」。