聽新聞
0:00 / 0:00

鮑爾：任內不開發央行數位貨幣

聯合報／ 編譯黃淑玲簡國帆／綜合報導
Fed主席鮑爾。路透
Fed主席鮑爾。路透

美國聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾在總統川普再度上任後，首次出席國會聽證會時重申，聯準會還不急著降息，也大致迴避對於川普經濟政策、關稅對通膨潛在影響等問題。但他說，預期美國十年期公債殖利率將居高不下，而且只會他還是主席，聯準會就不會開發央行數位貨幣（ＣＢＤＣ）。

鮑爾十一日出席聯邦參議院銀行委員會的貨幣政策聽證會時表示，在去年累計降息一個百分點後，貨幣政策對經濟的約束程度已「大幅降低」，通膨預期穩固錨定，經濟正處於良好狀態，「我們沒看到任何必須急著進一步降息的理由」，「不需要急著（進一步）調整利率」。

鮑爾說，若通膨會持續下降到百分之二目標，經濟也維持穩健，聯準會可能按兵不動更長一段時間。他認為，十年期公債殖利率可能維持在高點，聯準會降息後應該會下滑，但「我不知道將發生什麼事」，若投資人更加擔心日增的預算赤字或會引發通膨風險的新震撼，十年期公債利率可能保持在更高的水準。

他指出，現在距離終結縮減資產負債表還有「長路要走」，聯準會將試圖在夏季末之前完成貨幣政策架構評估。

美國前財長桑默斯則警告，物價壓力有再次爆發的危險，聯準會這輪降息循環可能已結束。有決策投票權的紐約聯準銀行總裁威廉斯說，美國通膨要降至百分之二目標，還需要一點時間，政策不確定性正讓經濟前景蒙上陰影。

鮑爾並未對川普政府的經濟新政策發表看法，也拒絕評估關稅或其他川普的政策，只說不會屈服於新政府和國會對貨幣政策的施壓，若川普想開除七名聯準會理事的任何一人，「顯然並非法律所允許」，現在要評估關稅的經濟衝擊還言之過早，但坦承「可能結果之一」是帶給通膨上行壓力。

鮑爾被詢問能否承諾「只要您還是聯邦準備體系主席，我們永遠不會有央行數位貨幣」時，回答「可以」。他的主席任期將在二○二六年五月屆滿。

鮑爾也說，聯準會現在工作負荷過重，而非人員過多，反駁馬斯克和政府效率部（ＤＯＧＥ）的批評。他被問到ＤＯＧＥ成員是否已在存取支付體系的聯準會資料時，回應「我相信沒有」。

美國聯準會 通膨 降息

延伸閱讀

再度施壓Fed？正值鮑爾出席聽證會 川普：降息與關稅相輔相成

美擬對台灣晶片課稅！在川普當選前1個月 張忠謀早以這句話警告

馬斯克4歲萌兒現身！川普旁「挖鼻屎黏桌」影片瘋傳 1舉動融化網友

聯準會不急著降息！辣媽：從鮑爾談論中再次確定暫時無調降利率的急迫性

相關新聞

美對抗通貨膨脹倒退嚕 調降利率時間預測後推至12月

美國1月通膨率比預期火熱，進一步顯示對抗通膨進展陷入倒退的危險中，加上勞動市場尚屬穩健，都成了支持聯準會（Fed）不急於...

英特爾晶圓廠傳獲一大奧援 且分拆後由「這位神隊友」營運

投資公司Baird從亞洲供應鏈的討論中聽到，英特爾的晶片製造部門或許會分拆，且台積電可能參與並營運。這則消息讓英特爾成為...

鮑爾：任內不開發央行數位貨幣

美國聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾在總統川普再度上任後，首次出席國會聽證會時重申，聯準會還不急著降息，也大致迴避對於川普經濟政...

投資人憂貿易戰衝擊經濟 「川普交易」失靈牽動美元

今年以來，押注美元走強和公債殖利率上升的「川普交易」失靈，反映投資人對美國政府發動全球貿易戰所帶來的經濟影響轉趨悲觀。

軟銀虧損 動搖孫正義招牌

日本軟體銀行集團（Softbank）上季意外虧損24億美元，主要受到旗下願景基金（Vision Fund）投資的科技公司...

美超微2026年度財測報喜

輝達（Nvidia）合作夥伴、人工智慧（AI）伺服器大廠美超微（Super Micro）上季財報與本季營收預測不如預期，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。