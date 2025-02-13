投資人憂貿易戰衝擊經濟 「川普交易」失靈牽動美元

今年以來，押注美元走強和公債殖利率上升的「川普交易」失靈，反映投資人對美國政府發動全球貿易戰所帶來的經濟影響轉趨悲觀。

原本投資人普遍以為，新興市場貨幣會成為貿易戰與美元走強的最大受害者，但近日卻意外表現強勁。去年有些新興市場貨幣曾跌至多年低點。自川普上月開始第二任期以來，智利披索兌美元升逾3%，而哥倫比亞披索與巴西里爾則都升值超過6%。

美銀全球新興市場固定收益策略主管霍納說：「這主要和非常極端的市場布局有關，況且很多關稅的消息已被市場消化。」「這並不是說情況不會惡化，當然還是有可能，但就目前而言，從過去幾周情勢反覆來看，市場大致已反應完畢。」

巴克萊銀行G10外匯交易主管米尼爾（Jerry Minier）說：「儘管感覺上並非如此，但如果將時間拉回到今年初，許多川普交易的策略其實並未奏效。」「不禁讓人重估形勢。」

投資人撤出「川普交易」，一來是因為川普政府的關稅政策並未不如像原先擔心的那般急進，而且多數人也擔心，談談打打的貿易戰可能會削弱市場對美國經濟的信心，進一步動搖川普於11月大選後帶動市場的樂觀反應。

米尼爾指出，今年以來，押注歐元或人民幣走貶等「熱門交易」並未為投資人帶來回報。他說：「美元延續漲勢仍需要更多理由，但至少目前這些支撐因素已經消失。」

市場原本押注川普決策會限制聯準會（Fed）降息空間並壓抑美國貿易夥伴的經濟成長，一度讓美元大漲。從去年9月底至去年底，美元指數（DXY）上漲了8%。然而，截至11日今年來美元跌約0.5%。

在通膨升溫的預期之下，美國10年期公債殖利率也走升，今年1月一度升到4.8%，是2023年底來最高，如今則回落至約4.6%。