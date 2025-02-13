美對抗通貨膨脹倒退嚕 調降利率時間預測後推至12月

美國1月通膨率比預期火熱，進一步顯示對抗通膨進展陷入倒退的危險中，加上勞動市場尚屬穩健，都成了支持聯準會（Fed）不急於降息的依據，債市交易員對Fed下一次降息時間預測，也從年中往後推至12月。美國股債市全面走低。

美股道瓊工業指數早盤一度跌逾400點，跌幅1%；對利率政策最敏感的美國2年期公債殖利率，12日一度上漲9個基點至4.38%，10年期公債殖利率一度躍升10個基點至4.643%；公債價格反向走低。

美國勞工部旗下勞工統計局（BLS）12日公布，1月整體消費者物價指數（CPI）較去年同期上升3.0%，是去年6月以來最高，也高於市場預期的2.9%，也略高於去年12月時的2.9%升幅；跟前月相比則上升0.5%，是2023年8月以來最大月升幅，高於預估的0.3%；前月CPI月升幅則是0.4%。

扣除能源及食品後的1月核心CPI，年升幅為3.3%，高於市場預估的3.1%，也比前月的3.2%高；月升幅則是0.4%，高於預估的0.3%，也高於前月的0.2%。

彭博資訊報導，根據最新利率市場價格，市場如今預估到年底前Fed只會降息1碼。

居住成本持續成為通膨一大問題，月升0.4%，並貢獻30%的整體CPI月升幅。受蛋價激增15.2%影響，上月食品價格跳升0.4%。BLS說，這是蛋價自2015年6月以來最大升幅，且過去一年來漲了53%之多。

這次發布數據納入新調整後的權重，試圖更精確反映美國民眾消費習慣。部分Fed官員先前有提及，通膨通常會在年初走高，因為企業會在這個時候實施漲價。

此外，金融市場有項指標，持續對物價閃現警訊，暗示通膨可能居高不下。FactSet數據顯示，評估中期通膨預期的「五年期平衡通膨率」，11日為2.6%。去年10月底以來，該指標大多高於50日與200日移動平均線，意味未來幾年通膨可能會維持在Fed的2%目標值之上。

Garda資本合夥公司投資長馬努森表示，儘管他認為通膨不會重回2021~2023年的高點，但未來幾個月甚至幾年，通膨持續遠高於2%，並非不可能。近期密西根大學消費者信心數據似乎支持這種看法。若是如此，顯然會讓Fed繼續按兵不動。

通膨交易者普遍認為，通膨將持續黏著，6~11月的通膨年增率會維持在約2.9%。美國總統川普哪些政見會上路的不確定性，只會提高風險。賓州共同資產管理公司投資長海朋斯塔指出，似乎開始形成「根深蒂固的通膨心態」，2021~2022年通膨飆升造成的價格震撼，讓人餘悸猶存。