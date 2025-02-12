快訊

網羅退役檢調高層當董監 易沛科技洗錢10億元 總座遭聲押

上月通膨比預期熱 美股道瓊早盤大跌約450點

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國1月CPI比預期熱，引發12日美股早盤大跌。路透
美國1月CPI比預期熱，引發12日美股早盤大跌。路透

美股三大指數12日早盤全面下挫，道瓊工業指數大跌約450點，因上月通膨數據比預期還熱，引發通膨復熾疑慮；美國10年期公債殖利率也隨之跳升。

道瓊工業指數早盤跌逾1%，標普500指數跌0.7%、那斯達克指數跌0.5%。費城半導體指數跌近0.5%、台積電ADR挫跌近1.9%。

政府數據顯示，美國1月消費者物價指數（CPI）月增率為0.5、年增率為3%，均高於市場預期。扣除糧食與能源價格的上月核心通膨，月增幅與年增幅也同樣超乎市場預期。數據發布後，美國10年期公債殖利率升破4.6%。

富國投資機構全球股票與實體資產主管沙馬那表示，CPI比預期還熱，證實投資人心中的疑慮，也就是通膨過熱將促使Fed按兵不動，而非降息；他說，「我們擔憂通膨已有一段時日，同時相信，儘管風險市場有望持續走高，但過程將比過去兩年顛簸」。

在上月CPI跳升後，投資人可能更加關注聯準會（Fed）主席鮑爾第二天的國會證詞。繼11日在參議院銀行委員會作證後，鮑爾12日向眾議院金融服務委員會發言。鮑爾昨（11）日表示，Fed並不急於進一步降息。

美國總統川普稍早表示，Fed應該降息，這與關稅措施會是很好的搭配。

指數 美股 通膨 道瓊指數

延伸閱讀

再度施壓Fed？正值鮑爾出席聽證會 川普：降息與關稅相輔相成

聯準會不急著降息！辣媽：從鮑爾談論中再次確定暫時無調降利率的急迫性

避險買盤驅動金價創高 台銀黃金存摺牌價今年漲1成

消化鮑爾證詞 憂關稅衝擊 美股史指微揚、道指漲逾百點

相關新聞

上月通膨比預期熱 美股道瓊早盤大跌約450點

美股三大指數12日早盤全面下挫，道瓊工業指數大跌約450點，因上月通膨數據比預期還熱，引發通膨復熾疑慮；美國10年期公債...

六大晶圓代工樂觀 最新財報一次看！集邦點名「這台廠」將一支獨秀

全球晶圓代工市場持續受到AI應用帶動高效能運算晶片需求飆漲，以及終端需求溫和復甦兩大利多相助，大廠普遍都對2025年展望...

英特爾晶圓廠傳獲一大奧援 且分拆後由「這位神隊友」營運

投資公司Baird從亞洲供應鏈的討論中聽到，英特爾的晶片製造部門或許會分拆，且台積電可能參與並營運。這則消息讓英特爾成為...

「同情不快樂的人」狂酸馬斯克 阿特曼：只想拖慢OpenAI發展

隨著人工智慧（AI）巿場競爭日益激烈，OpenAI執行長阿特曼拒絕億萬富豪馬斯克收購計畫後，今天又酸對方「是個不快樂的人...

美國1月CPI年升3.0%比預期火熱 美股道瓊期指急挫400點

美國勞工部旗下勞工統計局12日公布，1月整體消費者物價指數（CPI）較去年同期上升3.0%，高於市場預期的2.9%，也略...

再度施壓Fed？正值鮑爾出席聽證會 川普：降息與關稅相輔相成

美國總統川普12日透過社群媒體表示，美國應該調降利率，這與當局即將對其他國家課徵的關稅，會是良好的搭配。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。