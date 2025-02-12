上月通膨比預期熱 美股道瓊早盤大跌約450點

美股三大指數12日早盤全面下挫，道瓊工業指數大跌約450點，因上月通膨數據比預期還熱，引發通膨復熾疑慮；美國10年期公債殖利率也隨之跳升。

道瓊工業指數早盤跌逾1%，標普500指數跌0.7%、那斯達克指數跌0.5%。費城半導體指數跌近0.5%、台積電ADR挫跌近1.9%。

政府數據顯示，美國1月消費者物價指數（CPI）月增率為0.5、年增率為3%，均高於市場預期。扣除糧食與能源價格的上月核心通膨，月增幅與年增幅也同樣超乎市場預期。數據發布後，美國10年期公債殖利率升破4.6%。

富國投資機構全球股票與實體資產主管沙馬那表示，CPI比預期還熱，證實投資人心中的疑慮，也就是通膨過熱將促使Fed按兵不動，而非降息；他說，「我們擔憂通膨已有一段時日，同時相信，儘管風險市場有望持續走高，但過程將比過去兩年顛簸」。

在上月CPI跳升後，投資人可能更加關注聯準會（Fed）主席鮑爾第二天的國會證詞。繼11日在參議院銀行委員會作證後，鮑爾12日向眾議院金融服務委員會發言。鮑爾昨（11）日表示，Fed並不急於進一步降息。

美國總統川普稍早表示，Fed應該降息，這與關稅措施會是很好的搭配。