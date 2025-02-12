六大晶圓代工樂觀 最新財報一次看！集邦點名「這台廠」將一支獨秀

全球晶圓代工市場持續受到AI應用帶動高效能運算晶片需求飆漲，以及終端需求溫和復甦兩大利多相助，大廠普遍都對2025年展望保持樂觀看待。面對美國總統川普關稅衝擊，研調機構集邦（TrendForce）也提醒，大廠應提前先準備好應對措施。而以下也為大家列出全球前六大晶圓代工廠第4季財報，快來看看吧！

台積電（TSMC）第 4 季營收為268.8億美元，年增37%、季增14.4%，預估2025年第1季營收將介於250億~258億美元，2025年資本支出將來到380 ~ 420億美元。董事長魏哲家強調AI需求的強勁，預期台積電來自AI加速器的營收自2024年始的五年年複合成長率將上看45%。

三星電子（Samsung）第4季營收75.8兆韓圓，年增12%，營業利潤6.5兆韓圓，營收與營業利潤都呈現季減的情況，但全年營收創下歷史第二高。三星大幅削減2025年晶圓代工部門資本支出至5兆韓圓，以維持生產基礎設施運作，主因就是訂單疲軟。晶圓代工良率低和先進製程延期問題，阻礙吸引潛在大型客戶。

英特爾（Intel）第4季營收年減7%至142.6億美元，連三季走降，扣除某些一次性專案後的毛利率為42.1%，不如一年前的48.8%。晶圓代工業務營收年減13%至45億美元。英特爾表示，由於季節性因素、經濟狀況及市場競爭，並稱客戶正在消化庫存，因此預估2025財年首季營收將介於117億至127億美元。

4. 中芯國際

中芯國際（SMIC）第4季銷售收入22.1億美元，年增31.5%，毛利率22.6%，主要由於銷售晶圓數量增加、產能利用率提高及產品組合變化所致。中芯預估2025年第1季營收與前季相比增長6%至8%，毛利率19%到21%。在外部環境無重大變化的前提下，2025年銷售收入增幅將高於可比同業的平均值，資本支出與上年相比大致持平。

5. 聯電（2303）

聯電（UMC）第4季營收18.4億美元，年增9.9%，晶圓出貨量及產能利用率略優於預期。聯電表示，客戶對於升級至22奈米特殊製程平台展現強烈意願，22奈米產品投片正在加速進行，預計從 2025 年起為公司帶來更高的營收貢獻。

6. 格羅方德

格羅方德（GlobalFoundries）第4季營收18.3億美元，年減1%。受惠終端市場和產品組合強勁激勵，格羅方德將2025年定位為成長的一年。預估2025年第1季營收介在15.5億至 16億美元之間。