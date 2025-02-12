快訊

「我不要再回去了！」75歲婦淚灑豪華養老院 被1件事逼瘋奪門而出

交換領土換停火？澤倫斯基準備「談判終戰」 克宮冷臉回應

大樂透連10摃再飆4.7億 春節大小紅包均分最多爽拿231萬

聽新聞
0:00 / 0:00

「同情不快樂的人」狂酸馬斯克 阿特曼：只想拖慢OpenAI發展

中央社／ 聖塔克拉拉11日綜合外電報導
OpenAI執行長阿特曼拒絕億萬富豪馬斯克收購計畫後，今天又酸對方「是個不快樂的人，真同情他」，說馬斯克出招想拖慢OpenAI發展。 法新社
OpenAI執行長阿特曼拒絕億萬富豪馬斯克收購計畫後，今天又酸對方「是個不快樂的人，真同情他」，說馬斯克出招想拖慢OpenAI發展。 法新社

隨著人工智慧（AI）巿場競爭日益激烈，OpenAI執行長阿特曼拒絕億萬富豪馬斯克收購計畫後，今天又酸對方「是個不快樂的人，真同情他」，說馬斯克出招想拖慢OpenAI發展。

有線電視新聞網（CNN）報導，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）昨天回絕可能塑造AI產業未來走向的一項潛在震撼性交易後，今天繼續公開槓上對手馬斯克（ElonMusk），告訴馬斯克的投資集團OpenAI是非賣品，儘管對方開出巨額高價。

阿特曼今天在法國巴黎的「人工智慧行動高峰會」（AI Action Summit）告訴彭博電視（BloombergTV）：「伊隆（馬斯克的名字）用盡各種手段、搞了很久，這是最新一招，也就是本週這一插曲。我覺得他或許只是試圖拖慢我們而已。」

馬斯克昨天宣布，他領軍的投資集團將出價974億美元收購OpenAI的非營利組織。OpenAI董事會勢必得考慮此一巨額出價，不過如果認為馬斯克可能偏離OpenAI的使命，董事會是否會認真討論這項交易仍是未知數。

OpenAI共同創辦人馬斯克與阿特曼長期意見分歧，早已離開這家公司，並且提起訴訟，指控這家AI公司及高層將OpenAI歪曲成為慈善機構。

營運OpenAI的非營利組織控制名為OpenAI LP的實體，OpenAI LP是大公司架構下的營利性公司。該營利性公司於短短幾年內讓實際上一文不值的OpenAI估值暴漲到約1000億美元，而這大體上被認為是阿特曼所策劃，他也是OpenAI成功的關鍵人物。

馬斯克聲稱OpenAI尋求以其AI工具來獲利，背離初衷。

馬斯克創立自己的AI公司x.AI後，現在成為競爭者。

阿特曼在訪談中表示：「我希望他能開發更好產品來競爭，但我認為他已經用過很多策略。許多、許多訴訟，各式各樣瘋狂之舉，現在又來這招。我們只能試著集中全部精力、繼續努力。」

被問到馬斯克是否出於沒有安全感而對OpenAI使出這些策略時，阿特曼表達同意並且貶抑對方。

「或許他畢生都很沒安全感吧。我同情這傢伙。我不認為他是個快樂的人，我真的同情他。」

馬斯克和社群平台X的發言人沒有回應置評請求。

與此同時，路透社報導，OpenAI董事會尚未收到馬斯克領軍的財團提出正式收購提議。但馬斯克的律師表示，已將收購提案以電郵方式發給OpenAI外部法律顧問公司。

知情的消息人士今天告訴路透社，OpenAI董事會未尚收到馬斯克集團的正式收購報價。這使得該項接手全球最受矚目AI公司的計畫令外界霧裡看花。

馬斯克的律師托伯洛夫（Marc Toberoff）告訴路透社，他昨天已發電郵給OpenAI的外部法律顧問公司沃奇爾．立普頓律師事務所（Wachtell, Lipton, Rosen &Katz）。該律師事務所沒有立即回應置評請求。

ChatGPT OpenAI 馬斯克

延伸閱讀

馬斯克4歲萌兒現身！川普旁「挖鼻屎黏桌」影片瘋傳 1舉動融化網友

馬斯克：聯邦政府若不削減開支 美國將破產

馬斯克喊強化投資 但中報復美關稅 特斯拉恐淪籌碼

持續大裁員 川普：聯邦政府走4人 才可雇1人

相關新聞

美國1月CPI年升3.0%比預期火熱 美股道瓊期指急挫400點

美國勞工部旗下勞工統計局12日公布，1月整體消費者物價指數（CPI）較去年同期上升3.0%，高於市場預期的2.9%，也略...

六大晶圓代工樂觀 最新財報一次看！集邦點名「這台廠」將一支獨秀

全球晶圓代工市場持續受到AI應用帶動高效能運算晶片需求飆漲，以及終端需求溫和復甦兩大利多相助，大廠普遍都對2025年展望...

「同情不快樂的人」狂酸馬斯克 阿特曼：只想拖慢OpenAI發展

隨著人工智慧（AI）巿場競爭日益激烈，OpenAI執行長阿特曼拒絕億萬富豪馬斯克收購計畫後，今天又酸對方「是個不快樂的人...

再度施壓Fed？正值鮑爾出席聽證會 川普：降息與關稅相輔相成

美國總統川普12日透過社群媒體表示，美國應該調降利率，這與當局即將對其他國家課徵的關稅，會是良好的搭配。

全球金價飆漲！這國引爆黃金搶購潮 迫使造幣廠暫停銷售金條

川普發布數波關稅攻勢，震盪全球經濟，資金紛紛流入避險資產，使今年全球金價飆漲，南韓也爆黃金搶購潮，甚至因原料供應緊俏，引...

OpenAI阿特曼新創公司 印尼推出數位身分驗證程式

OpenAI執行長阿特曼創立的新創科技公司Tools for Humanity在印尼推出應用程式World，藉由掃描眼睛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。