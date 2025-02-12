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美國1月CPI年升3.0%比預期火熱 美股道瓊期指急挫400點
美國勞工部旗下勞工統計局12日公布，1月整體消費者物價指數（CPI）較去年同期上升3.0%，高於市場預期的2.9%，也略高於去年12月時的2.9%升幅；跟前月相比，則上升0.5%，高於預估的0.3%；前月CPI月升幅則是0.4%。
扣除能源及食品後的1月核心CPI，年升幅為3.3%，高於市場預估的3.1%，也比前月的3.2%高；月升幅則是0.4%，高於預估的0.3%，也高於前月的0.2%。
在通膨數據發布後，美股道瓊期指急挫430點，或1%，標普持平，那指100期指則下跌0.9%。
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