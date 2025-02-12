再度施壓Fed？正值鮑爾出席聽證會 川普：降息與關稅相輔相成

美國總統川普12日透過社群媒體表示，美國應該調降利率，這與當局即將對其他國家課徵的關稅，會是良好的搭配。

川普發表這番言論，正值聯準會（Fed）主席鮑爾本周出席國會聽證會，以及白宮的貿易顧問正在研擬課徵對等關稅的相關計畫。

不過，儘管川普向來呼籲Fed應降息，但他在Fed上月底按兵不動後，卻也罕見表示，「我並不感到驚訝，此時維持利率不變是正確的作法」，維持其立場多變的作風。