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OpenAI阿特曼新創公司 印尼推出數位身分驗證程式

中央社／ 雅加達12日專電
OpenAI執行長阿特曼創立的新創科技公司Tools for Humanity（TFH）11日在印尼推出應用程式World，透過名為Orb的球體設備掃描眼睛虹膜，經驗證為真人才能註冊，藉此區別人工智慧與真人身分。 中央社
OpenAI執行長阿特曼創立的新創科技公司Tools for Humanity（TFH）11日在印尼推出應用程式World，透過名為Orb的球體設備掃描眼睛虹膜，經驗證為真人才能註冊，藉此區別人工智慧與真人身分。 中央社

OpenAI執行長阿特曼創立的新創科技公司Tools for Humanity在印尼推出應用程式World，藉由掃描眼睛虹膜，驗證使用者為真人才能註冊，以在網路世界辨識真人與人工智慧，並將與印尼政府合作，協助發展人工智慧和打擊假訊息。

跨國科技公司Tools for Humanity（TFH）11日在雅加達推出私人數位身分驗證應用程式World。

TFH資訊安全長盧特維格（Adrian Ludwig）表示，在網路時代確保使用者為真人至關重要。他指出，「因AI興起，增加深度偽造（Deepfake）、身分盜竊，和透過AI的遠端攻擊等威脅」，而World應用程式提供一種驗證方式，以區別真人與人工智慧（AI）。

TFH科技公司是由阿特曼（Sam Altman）與其他合夥人於2019年共同創立。

盧特維格解釋，World結合實體Orb球體設備，使用者註冊時須掃描眼睛虹膜，但無須提供姓名、地址、身分證號碼等私人資訊。

印尼媒體Katadata報導，2022年以來，印尼與AI有關的網路詐騙增加1550%，身分盜竊案件2023年增加25%，總損失金額超過5000億印尼盾（約新台幣10億300萬元）。

盧特維格告訴中央社，此驗證技術也能打擊假訊息。他指出，在研究過程中，團隊也考量到網路上出現許多假新聞和假評論。「有些新聞網站的評論具有一致性，因為它是自動生成，也就是所謂帶風向（astroturfing）。」

盧特維格解釋，雖然打擊假新聞並非World的主要功能，但絕對是很好的使用範例。

TFH也與智庫「印尼外交政策學會」（FPCI）簽署合作備忘錄，共同舉辦全國AI作文徵文比賽，並將協助印尼發展AI。

World應用程式已在全球20多個國家推出，包括日本、韓國、馬來西亞、新加坡及菲律賓。

OpenAI 印尼 應用程式

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