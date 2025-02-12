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黃金需求年度報告出爐 全球央行連3年大掃貨「購金量超過千噸」

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
全球央行連續3年大買黃金。圖／路透
全球央行連續3年大買黃金。圖／路透

國際金價攻堅2900美元大關後拉回，仍穩守上升趨勢，除了投資，2024年黃金需求也創歷史高，全球央行繼續以驚人的速度囤積黃金，購金量已連續3年超過1000噸。

世界黃金協會發布全球黃金需求趨勢報告，2024年第4季黃金需求量（包括場交易投資）年成長1％，全年總需求達到4974噸的新高紀錄，同時，全球央行年度購金量已連續3年超過1千噸，其中第4季的購金量大增至333噸。

黃金資需求也大為成長，2024年成長25％，來到1180噸，創4年新高，黃金ETF對整體投資需求增加，是主要原因，2024年是自2020年以來首次黃金ETF持倉量維持不變的一年，大異於前三年大規模流出情形。

黃金ETF持倉量對黃金價格具有影響力，一般而言，黃金ETF持倉量增加，國際金價有上漲的動力，反之黃金ETF持倉量減少，代表市場對黃金的熱度下降，對金價有負面影響。

黃金需求也受到AI的影響，報告指出，因AI應用持續增長，2024年科技用金增加21噸，年增7％。報告也發現，2024年金條與金幣需求雖然不變，但偏好出現變化，金條投資成長，金幣需求下滑，金飾需求表現欠佳。

報告指出，2024年全年金飾消費量創下有統計以來新低，僅1877噸，但金飾消費規模成長9％，達1440億美元，雖然消費者購買黃金的預算沒有減少，但因為金價不斷攀高，可以買到的金飾重量自然減少。

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