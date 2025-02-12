快訊

獨／高雄分屍公寓梯間留「3神秘箭頭」 疑凶嫌棄屍滴落血跡

創20人頭公司！易沛「第三方支付」涉洗錢逾5億 董事長50萬交保

護理師2個月少逾700人 害急診病患躺地板？衛福部否認揭2原因

DoorDash上季表現超預期 訂單展望俏、股價盤後揚

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
DoorDash上季表現超乎預期，看好本季展望。美聯社
DoorDash上季表現超乎預期，看好本季展望。美聯社

美國最大的餐點外送平台DoorDash本季訂單展望超乎華爾街預期，是消費者需求保有韌性的另一跡象。DoorDash股價盤後一度揚升7.5%。

DoorDash在11日發布的聲明中說，去年第4季（上季）訂單總額為213億美元，遠超出分析師預期的209億美元；預估本季的訂單總額介於226億-230億美元之間，同樣超乎預期。

DoorDash訂單加速成長，凸顯出美國消費者需求總體強勁；從Uber上周發布的外送業績也優於預期來看，都印證了這一點。DoorDash囊括全美三分之二的餐點外送市場（將近是Uber Eats市占的三倍），也一直努力拓展合作的店家。

然而，DoorDash對新型外送和海外市場的「重大」投資，影響了本季展望。該公司預計經調整後的息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）將介於5.5億-6億美元，中位數略低於分析師預測的5.854億美元。DoorDash上季的EBITDA為5.66億美元，則優於華爾街的預期。

該公司表示，董事會另行批准買回多達50億美元的公司股票，包括之前回購計畫下剩餘的8.76億美元。

DoorDash在去年第3季實現2020年以來的首次營運獲利，因此投資人很可能密切關注該公司的獲利能力。

外送平台 美國 華爾街

延伸閱讀

MIC最新調查 外送訂閱會員達四成

高雄外送員車禍3年釀2死 工會盼改善低薪高壓環境

高雄外送員去年發生185件車禍 工會籲制度性問題應改善

給小費也沒用！他半夜點外送狂被「棄單」 內行看出關鍵：寫錯地方

相關新聞

這項指標示警！美國未來幾年通膨 恐持續遠高於2%

美國1月消費物價者指數（CPI）預定12日出爐，一般認為相較於前月，可能變化不大，或略有改善。但金融市場有項指標，持續對...

DoorDash上季表現超預期 訂單展望俏、股價盤後揚

美國最大的餐點外送平台DoorDash本季訂單展望超乎華爾街預期，是消費者需求保有韌性的另一跡象。DoorDash股價盤...

印度晶片製造急起直追 美科林研發宣布投資12億美元

美國半導體設備供應商科林研發（Lam Research）表示，未來幾年將在印度南部卡納塔卡邦投資超過12億美元。這是印度...

聯準會主席利率警告 市場投資人泰然處之！日股今收高

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）警告，Fed無須急著再度降息後，市場投資人泰然處之，日...

iPhone首赴印尼生產？日媒：蘋果供應商研議設廠可行性

日本媒體引述消息人士說法報導，蘋果近幾月來已與供應商討論在印尼設立iPhone組裝廠的可行性，而蘋果供應商正採取措施，為...

另闢貿易戰場！美準商務部長考慮以貿易工具報復歐洲ESG法規

美國總統川普提名的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，美國可能已「貿易工具」，報復歐洲影響美國公司的環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。