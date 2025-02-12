DoorDash上季表現超預期 訂單展望俏、股價盤後揚

美國最大的餐點外送平台DoorDash本季訂單展望超乎華爾街預期，是消費者需求保有韌性的另一跡象。DoorDash股價盤後一度揚升7.5%。

DoorDash在11日發布的聲明中說，去年第4季（上季）訂單總額為213億美元，遠超出分析師預期的209億美元；預估本季的訂單總額介於226億-230億美元之間，同樣超乎預期。

DoorDash訂單加速成長，凸顯出美國消費者需求總體強勁；從Uber上周發布的外送業績也優於預期來看，都印證了這一點。DoorDash囊括全美三分之二的餐點外送市場（將近是Uber Eats市占的三倍），也一直努力拓展合作的店家。

然而，DoorDash對新型外送和海外市場的「重大」投資，影響了本季展望。該公司預計經調整後的息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）將介於5.5億-6億美元，中位數略低於分析師預測的5.854億美元。DoorDash上季的EBITDA為5.66億美元，則優於華爾街的預期。

該公司表示，董事會另行批准買回多達50億美元的公司股票，包括之前回購計畫下剩餘的8.76億美元。

DoorDash在去年第3季實現2020年以來的首次營運獲利，因此投資人很可能密切關注該公司的獲利能力。