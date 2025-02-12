印度晶片製造急起直追 美科林研發宣布投資12億美元

美國半導體設備供應商科林研發（Lam Research）表示，未來幾年將在印度南部卡納塔卡邦投資超過12億美元。這是印度強化半導體生態系統的最新助力。

路透社報導，全球晶片廠商為強化半導體產業發展，以及與台灣等主要半導體樞紐競爭，紛紛在印度投資設廠。

科林研發今天在「投資卡納塔卡」（InvestKarnataka）活動中表示，已與卡納塔卡邦工業區發展委員會（KIADB）針對這項投資簽署備忘錄。

印度總理莫迪（Narendra Modi）政府推出100億美元激勵方案等措施，希望發展剛起步的印度晶片製造業，預計到2026年，印度半導體市場規模將達630億美元。

印度資訊科技部長在社群平台X發文指出，科林研發的投資是印度半導體發展歷程中「再一里程碑」，也是對印度政府半導體願景「一次重大的信任投票」。

總部位在加州佛利蒙特（Fremont）的科林研發開發半導體製造所需工具，產品主要用於各種晶圓加工和半導體元件線路。

卡納塔卡邦的資訊科技（IT）重鎮班加羅爾（Bengaluru）是印度經濟一大支柱，也是出口軟體、IT服務和IT製成品的重要基地。