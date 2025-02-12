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物價漲日圓貶 日相石破茂：堅持強化防衛能力

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本首相石破茂今天說，有關徹底強化防衛能力的部分，將堅持5年內投入「43兆日圓左右」預算的現行計畫，就算日圓貶值、物價高漲，為達成徹底強化防衛能力的努力方向不變。

日本每日新聞報導，石破今天在參議院備詢時表示，有關徹底強化防衛能力的部分，將堅持現行計畫目標，也就是到2027年度止的5年內投入「43兆日圓左右」的防衛預算。

面對日本物價高漲及日圓貶值等現況，執政黨自民黨內有意見認為，43兆日圓恐難滿足建構必要防衛能力所需。

不過，石破對此表示，就算發生日圓貶值及物價上漲的狀況，將徹底推動進一步的效率化與合理化，「基於現行防衛力整備計畫，為達成徹底強化防衛能力的努力方向不變」。

在2月7日舉行日美領袖會談後彙整的日美聯合聲明中，針對日本強化防衛能力明確指出「2027年度後也將持續徹底強化防衛能力」。

石破對聲明內容表示，在目前的國家防衛戰略上，「未來也必須持續徹底強化防衛能力」，聯合聲明顯示出基於現行國家安全保障戰略等的因應作為。

日本 生日 自民黨

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