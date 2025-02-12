iPhone首赴印尼生產？日媒：蘋果供應商研議設廠可行性

日本媒體引述消息人士說法報導，蘋果近幾月來已與供應商討論在印尼設立iPhone組裝廠的可行性，而蘋果供應商正採取措施，為可能在印尼設廠組裝iPhone做準備。

消息人士說，一家iPhone組裝業者已特別為蘋果在印尼巴淡島設立一家子公司，已經開始聘請工程師做為準備工作的一環。

另一人表示，若最終決定在巴淡島建立iPhone組裝廠，至少需要一年時間，因為需要至少四到六個月建立製造流程所需的電力分配系統，而且生產線準備就緒後，還需要驗證過程。

最終是否在印尼組裝iPhone，仍取決於蘋果與印尼政府的談判結果。

印尼政府在數月前禁止蘋果在當地銷售iPhone 16系列，原因是未能滿足在印尼銷售的智慧手機應包含至少35%本地製造零件的要求。

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