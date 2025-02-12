另闢貿易戰場！美準商務部長考慮以貿易工具報復歐洲ESG法規

美國總統川普提名的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，美國可能已「貿易工具」，報復歐洲影響美國公司的環境、社會和公司治理（ESG）法規。

彭博資訊報導，盧特尼克具體指涉歐洲的「企業永續發展盡職調查指令」（CSDDD）。根據美國參議院商務、科學和交通委員會網站所發布的文件，盧特尼克表示，CSDDD「造成美國企業的沉重負擔」，他「將酌情考慮使用商務部所有可用的貿易工具」。

盧特尼克在1月29日出席聯邦參議院任命聽證會時，發表相同的言論，並表示憂心布魯塞爾制定的ESG法規對美國企業的影響程度。盧特尼克的商務部長提名尚未得到確認，他沒有具體說明他會使用哪些貿

易工具。

根據CSDDD規定，如果發現價值鏈有ESG違規行為，企業將面臨訴訟風險。CSDDD跟多數歐盟ESG法規一樣，設計目的均為若歐盟以外的大企業想進軍歐洲市場，就必須遵守這些法規。

盧特尼克的商務部長提名案還沒獲確認，他也未具體說明將使用哪些貿易工具。他被問到是否支持以行政命令或立法，讓美國企業遵循歐洲CSDDD成為違法行為時，只說他期望「進行所有（所需的）努力」，「以避免對美國企業造成負面衝擊的負擔過重法規」，而CSDDD是「美國產業和美國經濟的重大關切」。

此時正值歐盟正面臨海內外的龐大壓力，呼籲重新思考其ESG規範。歐盟最大的兩個經濟體德國和法國已正式要求歐盟官員，縮減法規適用範圍，因擔心拖累競爭力並阻礙經濟成長。

歐盟發言人表示，歐盟執委會在評估法規時，會考量到全球影響，也對討論持開放態度。在川普上任前，美國便警告歐盟的ESG努力有法規管過頭的傾向，前財長葉倫2023年6月指出，雖然拜登政府支持CSDDD的高水準目標，但關切其超乎國界的適用範圍，也可能對美國企業造成意外負面後果。

此外，德國統計局數據顯示，德國去年對美國的貿易逆差擴大到創紀錄的700億歐元（720億美元），被川普盯上的風險升高。