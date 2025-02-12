除了不急著降息 鮑爾也估10年期美債殖利率可能居高 承諾不開發CBDC

美國聯準會（Fed）主席在總統川普再度上任後，首次出席國會聽證會重申，Fed目前不急著降息，並且大致迴避對於川普經濟政策、關稅對通膨潛在影響等問題。但他透露，預期美國10年期公債殖利率將居高不下，而且只會他還是主席，Fed就不會開發央行數位貨幣（CBDC）。

鮑爾11日出席聯邦參議院銀行委員會的貨幣政策聽證會，經歷1小時17分鐘的拷問。Fed主席的貨幣政策半年報聽證會向來不是會影響市場走勢的活動，這次也不例外。

鮑爾表示，在去年累計降息1個百分點後，目前貨幣政策對經濟的約束程度已「大幅降低」，通膨預期依然穩固錨定，經濟正處於良好狀態，「我們希望通膨能有多進展，我們認為貨幣政策處境良好，我們也沒看到任何必須急著進一步降息的理由」，決策官員目前「不需要急著（進一步）調整利率」。

展望未來，鮑爾說，若通膨會持續下降到其2%目標，經濟也維持穩健，Fed可能按兵不動更長一段時間。他被問到中性利率時，回答現在比新冠疫情前「高得多」。

他說，10年期公債殖利率可能維持在高點，但在Fed降息後，就應該會下滑，但他也補一句，「我不知道將發生什麼事」，10年期公債殖利率並非與Fed政策密切相關，若投資人變得更擔心日增的預算赤字或會引發通膨風險的新震撼，10年期公債利率可能保持在更高的水準。

距離結束縮表還有長路要走

他被問到資產負債表的問題時，表示Fed傾向先放慢縮減負債表，在準備金平衡略高於Fed判斷的準備金充沛水準時，停止縮表，但「最近的數據顯示準備金還是太多」，現在距離終結縮表還有「長路要走」。全美國的銀行帳戶依然安全，聯邦存款保險公司（FDIC）的保險和銀行體系資本充足。針對貨幣政策架構評估，鮑爾表示將試圖在夏季末之前完成。

鮑爾並未對川普政府的經濟新政策發表看法，明白表示Fed的角色並非涉入政黨政治，也不會討好川普，Fed也不會屈服於新政府和國會對貨幣政策的施壓。他捍衛Fed的貨幣政策職權，表示若沒有政治干預，保持政治中立，Fed更能控制住物價，而川普想開除七名Fed理事任何一人的決定「顯然並非法律所允許」。

鮑爾拒絕評估關稅或其他川普的政策，只表示現在要評估關稅的經濟衝擊還言之過早，Fed將密切追蹤數據，而非預判結果，但坦承「可能結果之一」是帶給通膨上行壓力。

反駁馬斯克的批評

他也說，Fed現在工作負荷過重，而非人員過多，明顯反駁億萬富豪馬斯克和麾下政府效率部（DOGE）的批評。他解釋Fed在聯邦支付體系的角色，只是擔任財政部的財政代理人，並未對支出緣由與用途做出決定，他相信支付體系很安全，他被問到DOGE成員是否已在存取支付體系的Fed資料時，回應「我認為沒有」。

鮑爾也迴避美國債務水準多少才正確的問題，不評論川普的發言，但他向國會議員表示，現在比以往更迫切必須開始讓美國預算走向永續之路，可能給予財政鷹派議員可攻擊政府的彈藥。他過去也曾發表過類似評論，但他這次是被共和黨議員問到是該優先縮減赤字還是減稅時的回覆。

鮑爾說，Fed支持對穩定幣研擬監管架構，以保護消費者，目前正提供技術想法，他在被國會議員詢問能否承諾「只要您還是聯邦準備體系主席，我們永遠不會有央行數位貨幣」時，回答「可以」。鮑爾的Fed主席任期將在2026年5月屆滿。

Fed已評估CBDC議題至少四年，2022年發布全面性的研究，詳列優缺點，但未達成結論，Fed同時也推出FedNow支付系統，基本上能處理Fed支持加密貨幣可能面臨的許多議題。

鮑爾也說，銀行資本計畫改革草案有望「近期出爐」，將繼續完成「巴塞爾協議III」的終於規則，並且承諾評估Fed對「去銀行化」（debanking）的政策，並將從內部手冊移除客戶的「聲譽風險」，以回應共和黨議員的憂慮。

大致迴避敏感問題

在這場聽證會上，民主黨議員的大量問題中在消費者金融保護局（CFPB），希望藉機攻擊川普要關閉CFPB的決定，鮑爾則大致閃避問題，但他坦承，除了CFPB之外，沒有其他聯邦機構有權監管消費者對於擁有100億美元以上資產機構的投訴，Fed只能為資產不到100億美元的銀行業者消費者提供監管。

基於30年期固定房貸利率仍接近7%，鮑爾被問到房貸利率是否可能降到6%說，這並非Fed的政策重點，Fed聚焦於10年期公債殖利率，但他認為，即使房貸利率下滑，住屋供不應求仍可能使房貸利率居高不下。

他被問到消弭房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）、及其對房市的潛在衝擊時說，長遠來看，民營化「兩房」「有一些吸引力」，但表示這是國會議員的決定，他不會評論任何相關的政策提案

鮑爾被問到氣候變遷與房屋保險、以及金融穩定風險時，回答Fed並未監管保險業者，但若保險退出易受衝擊地區，銀行業者也可能跟進，風險為人們無法獲得保險或使用自動提款機服務，因此各州和地方政府能考慮介入，但他不確定是否會有金融穩定風險

有趣的是，他在被問到是否可能改到德國任職時，回答「不，我確定我不會」，中國大陸是「不會」，法國則是「不了，謝謝」。