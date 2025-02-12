亞洲新首富可能換他當！年僅40歲白手起家 可望超越黃仁勳

彭博資訊報導，中國人工智慧新創深度求索（DeepSeek）可能估值最高達到1500億美元，年僅40歲的創辦人梁文鋒可掌控的持股多達84%，身家最多達到1260億美元，可望超越目前亞洲首富印度信實工業（Reliance Industries）董事長安巴尼（Mukesh Ambani），以及輝達執行長黃仁勳的1180億美元身家。

報導引述七名新創創辦人和人工智慧專家表示，深度求索估值落在10億美元至1500億美元，中間值落在20億美元至300億美元。

波士頓風險投資公司Glasswing Ventures創始人兼管理合夥人塞瑟里（Rudina Seseri）認為，「僅憑現有幾百萬美元創造保守估值約10億美元的收益，更別提考慮未來的增長了」。

加拿大安大略Sweat Free Telecom創始人勒德姆（Chanakya Ramdev）則更加樂觀表示，深度求索應該是OpenAI約3000億美元估值的一半，達到1500億美元。

而依照彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），持有84%股份的梁文鋒，換句話說，身家最多可到1260億美元。

依照富比世截至2025年1月27日統計，目前安巴尼以972億美元占居亞洲首富。也就是說，梁文鋒可望超越安巴尼，躋身新亞洲首富。

除了OpenAI，其他世界知名的人工智慧新創，亞馬遜的Anthropic估值為600億美元，而法國的領頭羊Mistral AI則估值60億美元。