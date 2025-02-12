快訊

灰貓胖成瓦斯桶抓不到癢！極限拉伸還是失敗竟當場破防惱羞：這什麼爛腳

李文忠性騷疑雲…傳國防院高層秋後算帳 女員工情緒近崩潰

獨／陸委會四度封殺..上海賞燈團官方又一團被擋理由曝

亞洲新首富可能換他當！年僅40歲白手起家 可望超越黃仁勳

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
深度求索創辦人梁文鋒2019年於上海。圖／取自@longshortgamma在X的照片
深度求索創辦人梁文鋒2019年於上海。圖／取自@longshortgamma在X的照片

彭博資訊報導，中國人工智慧新創深度求索（DeepSeek）可能估值最高達到1500億美元，年僅40歲的創辦人梁文鋒可掌控的持股多達84%，身家最多達到1260億美元，可望超越目前亞洲首富印度信實工業（Reliance Industries）董事長安巴尼（Mukesh Ambani），以及輝達執行長黃仁勳的1180億美元身家。

報導引述七名新創創辦人和人工智慧專家表示，深度求索估值落在10億美元至1500億美元，中間值落在20億美元至300億美元。

波士頓風險投資公司Glasswing Ventures創始人兼管理合夥人塞瑟里（Rudina Seseri）認為，「僅憑現有幾百萬美元創造保守估值約10億美元的收益，更別提考慮未來的增長了」。

加拿大安大略Sweat Free Telecom創始人勒德姆（Chanakya Ramdev）則更加樂觀表示，深度求索應該是OpenAI約3000億美元估值的一半，達到1500億美元。

而依照彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），持有84%股份的梁文鋒，換句話說，身家最多可到1260億美元。

依照富比世截至2025年1月27日統計，目前安巴尼以972億美元占居亞洲首富。也就是說，梁文鋒可望超越安巴尼，躋身新亞洲首富。

除了OpenAI，其他世界知名的人工智慧新創，亞馬遜的Anthropic估值為600億美元，而法國的領頭羊Mistral AI則估值60億美元。

OpenAI 梁文鋒

延伸閱讀

工程領域諾貝爾獎！黃仁勳等七位AI巨擘獲獎 三大機器學習突破是關鍵

「AI教父」黃仁勳躋身全球富豪榜第十名！8大人生金句啟發成功：「來不及接住蘋果，也要成為第一個撿起來的人。」

上台前仍緊張！作者曝黃仁勳好勝心超乎常人 在家像個「傻老爸」

黃仁勳特地幫矽品站台！預告日月光投控（3711）是2025年下一個AI飆股？

相關新聞

亞洲新首富可能換他當！年僅40歲白手起家 可望超越黃仁勳

彭博資訊報導，中國人工智慧新創深度求索（DeepSeek）可能估值最高達到1500億美元，年僅40歲的創辦人梁文鋒可掌控...

美學者：確保台灣國內半導體生態 符合美國利益

美國總統川普著眼提高本土晶片產量，外界推測他有意透過對晶片課關稅推動台灣半導體業赴美投資。美國學者說，確保台灣能保護其國...

美國即將退出 世衛勒緊褲腰帶找可靠資金來源

世界衛生組織（WHO）執行委員會為期8天的會議在今天結束，此次會議是在最大捐助國美國即將退出世衛的前景下舉行

除了不急著降息 鮑爾也估10年期美債殖利率可能居高 承諾不開發CBDC

美國聯準會（Fed）主席在總統川普再度上任後，首次出席國會聽證會重申，Fed目前不急著降息，並且大致迴避對於川普經濟政策...

最新調查：全球近三分之一央行已延後推出央行數位貨幣

最新調查顯示，全球將近三分之一的央行都已延後推出數位版的本國貨幣，但為希望保護鑄幣權，多數央行仍打算繼續推動計畫。

歐盟公布經濟新藍圖 簡化法規力推企業競爭力

在川普關稅戰和中國大陸競爭壓力下，歐盟公布經濟改革新藍圖，將扭轉過去5年聚焦綠色環保目標路線，改為更加友善企業模式，希望提振經濟和創新。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。