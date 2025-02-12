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美國即將退出 世衛勒緊褲腰帶找可靠資金來源

中央社／ 日內瓦11日綜合外電報導
世界衛生組織秘書長譚德賽。美聯社
世界衛生組織秘書長譚德賽。美聯社

世界衛生組織（WHO）執行委員會為期8天的會議在今天結束，此次會議是在最大捐助國美國即將退出世衛的前景下舉行。

美國總統川普1月20日決定退出世衛，為期1年過程隨即展開。世衛執委會在日內瓦（Geneva）總部舉行8天會議，討論因應美國退出的影響。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在會議結束時表示：「我們目前有雙重策略目標：調動資源並勒緊褲腰帶。」

譚德塞說：「我們對美國宣布退出世衛一事感到遺憾，也很難過看到美國在本週參與情況減少。」

他說：「我想我們都感受到他們的缺席。我們非常希望他們能重新考慮，也樂見有機會進行建設性的對話。」

世衛執委會主席、巴貝多衛生部長華科特（JeromeWalcott）在會議結束時表示：「美國宣布退出世衛，我們不得不面對新的現實。」

無論如何，美國的舉動讓眾人意識到，世衛需要更安全、可靠的資金來源；近年來世衛高度依賴自願性捐款。

世衛打算調高會員費在2030年前承擔世衛至少半數預算，世衛執委會建議將會員費提高20%作為這項計畫一部分。

調高會員費被視為是世衛對少數主要捐助國減少依賴的一種方式，可確保資金預測規劃和靈活運用。

美國 譚德塞

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