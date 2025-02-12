美元走低 市場焦點轉向美國通膨數據

美元周二下跌，聯準會（Fed）主席鮑爾表示不急於繼續降息，交易者如今觀望美國總統川普可能加徵關稅的具體訊息。

鮑爾在參議院銀行、住房和城市事務委員會作證時表示，對利率的看法反映美國經濟「整體強勁」，失業率低，通膨仍高於Fed 2%的目標。這番談話並未出乎市場預料。

Monex USA匯市交易員Helen Given說：「他試圖在評論中表現得非常、非常、非常保守，不要嚇到任何人。」

周三將公布的1月消費者物價數據是本周美國主要經濟數據，預料會顯示通膨依然膠著。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.3%至107.963。歐元兌美元漲0.6%至1.0368；歐盟誓言要回應美國可能採取的關稅措施，進而升高貿易爭端的風險。

英鎊兌美元升值0.6%至1.2447。

日圓在主要貨幣中表現最差，日圓兌美元貶值0.3%至152.39。

澳幣兌美元升值0.4%至0.6299；川普同意考慮在美國擬徵收的鋼和鋁關稅中豁免澳洲。