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油價勁揚1%連三漲 金價創新高後遭獲利了結

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
金價在盤中創新高後回落。路透
金價在盤中創新高後回落。路透

國際油價周二（11日）升至兩周最高，有跡象顯示美國的制裁措施正在遏制俄羅斯的石油出口，且哈瑪斯暫緩釋人質使得以哈停火恐生變；金價在盤中創新高後回落，在2,900美元左右浮動，聯準會主席鮑爾在參議院表示不急於降息。

油價勁揚逾1%

布蘭特原油4月期貨漲1.13美元，漲幅1.5%，結算價報每桶77.00美元；美國西德州原油3月期貨上漲1.00美元，漲幅1.4%，結算價報73.32美元。

兩大指標原油連續第三天上漲，並創下1月28日以來的最高收盤水準。

PVM石油分析師John Evans表示：「隨著美國對伊朗出口的打壓和對俄羅斯的制裁，亞洲原油價格依然堅挺，支撐了昨天以來的漲勢。」

知情人士說，俄羅斯上月原油產量進一步下降，跌破該國的OPEC+配額。隨著制裁的實施，中國煉油廠正以更大折價幅度接收俄羅斯原油，而中東原油溢價飆升。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch等人在報告中表示：「緊縮針對俄羅斯和伊朗的制裁之舉對石油供應的影響似乎被低估」，加上最近看漲押注急劇下降，為未來幾周的油價帶來上行空間。

黃金在創新高後遭遇獲利了結

金價周二下跌，原因是投資者在金價創下歷史新高後紛紛獲利了結，但由於擔心美國總統川普的新關稅措施會引發全球貿易戰，投資者仍然看漲金價。

現貨金價11日收盤下跌0.36%，至每英兩2,897.91美元，盤中曾創下2,942.70美元的高點，12日開盤後又小幅上漲。

美國黃金期金收低0.1%，報每英兩2,932.60美元。

Kitco Metals的高級市場分析師Jim Wyckoff說：「只是看到一些短期期貨交易者獲利了結......市場漲勢有些過度，正需要一些下行修正壓力和一些基於圖表的盤整。」

其他金屬方面，現貨銀下跌0.4%，至每英兩31.92美元；白金下跌0.8%，至每英兩986.03美元；鈀金下跌0.3%，至每英兩980.25美元。

俄羅斯 美國 金價

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