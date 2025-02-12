美超微盤後大漲8% 梁見後透露下半年展望強勁

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）短期財測低於市場預期，但對今年下半年展開的新年度提出強勁營收財測，同時表示「相信」能在本月稍後依那斯達克公司規定的期限前，提交經會計稽核的財報，緩解下市疑慮。美超微股價在盤後大漲8%。

美超微股價繼續演出「狂野」行情，上述消息出爐後，股價在周二（11日）盤後大漲8%，逆轉收盤時重挫9.47%至每股38.61美元的頹勢。在周二重挫前，美超微在截至周一的過去五個交易日飆漲59%，今年來累計漲幅為40%，遠超過那斯達克指數2.1%的漲幅。

美超微周二提出本季財測，但未達市場預期，不過，執行長梁見後預告，對於從下半年起的新年度展望有信心。

梁見後預告今年稍後展望強勁 但調降本年度營收預估

梁見後表示，預期截至今年6月底止的2025年度營收為235億至250億美元，「邁向2026年度達400億美元營收」。美超微的2026年度是從今年7月起算。

儘管新的2025年度營收財測，低於先前預估的260億至300億美元，但2026年度的400億美元營收遠高於市場共識預期的292億美元。

梁見後在周二的分析師與投資人會議中表示，他有信心美超微在今年稍後表現良好，原因是該公司擅長於液冷式技術。搭載輝達晶片的高階伺服器正需要這項技術。

展望本季，美超微預期在截至3月31日止的一季營收達50億至60億美元，低於彭博彙整分析師平均預估的60.3億美元；剔除一些項目後的每股盈餘為46至62美分，低於市場平均預估的69美分。

總部位於加州聖荷西的美超微受惠於市場對高性能伺服器的激增需求，這些伺服器搭載高性能晶片，可執行AI工作。在上周，美超微宣布其搭載輝（Nvidia）最新Blackwell B200晶片的產品已全面投產。

美超微相信能在2月25日前依規定交出年報 避免下市

不過，美超微仍在努力避免股票遭下市，該公司先前無法2024年8月的最後期限前提交全年度財報，而且會計稽核業者安永（Ernst & Young）辭去被委任的稽核任務，理由是擔憂美超微的治理與透明度。另外，做空機構興登堡研究的報告，也讓美超微面臨美國司法部的調查。

在去年12月，那斯達克公司已將美超微提出延後繳交財報的期限延至2月25日。同月，美超微表示，對其業務的獨立檢討未發現有顯示不當行為的證據，但將更換財務長與其他高層主管。

美超微周二表示，公司持續努力投入財報財相工作，「基於目前可得資訊，公司相信將能在2月25日前提交這些文件。」

回顧上季財報，美超微表示初步結果顯示營收56億至57億美元，低於分析師平均預估的58.1億美元，剔除一些項目後每股盈餘約59美分，低於華爾街預期的64美分。