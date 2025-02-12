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台積電ADR尾盤反彈0.4% 美副總統談話未動搖投資人信心

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（11日）終場收復失地，美國副總統范斯表示川普政府將確保最先進AI硬體在美國製造，盤中一度重挫3.3%。

台積電收盤上漲0.4%，收在208.74美元，較台北交易溢價23.5%。

美國副總統范斯在巴黎舉行的AI行動高峰會表示，川普政府將推行相關政策，確保人工智慧（AI）系統及AI晶片在美國本土設計與製造，進一步強化美國在科技領域的競爭優勢。

他說：「為了保障美國的領先地位，川普政府將確保最強大的AI系統在美國建造，並使用由美國設計與製造的晶片。」

全球AI圖形處理器（GPU）在內最先進晶片有九成由台積電生產。台積電在亞利桑那州廠晶圓廠己經量產，但主要生產基地都在台灣。

英特爾、格芯受此談話激勵雙雙大漲逾6%，台積電ADR尾盤拉升，可見投資人對台積電長期競爭力仍抱有信心。

費城半導體指數跌0.05%，輝達（NVIDIA）跌0.6%。

美國股市周二漲跌互見，可口可樂和蘋果上漲，抵銷特斯拉（Tesla）的頹勢，投資人消化聯準會（Fed）主席鮑爾的談話。

標普500指數微漲2.06點，漲幅0.03%，收在6,068.50點；道瓊工業指數上漲123.24點，漲幅0.3%，報44,593.65點，受到蘋果和IBM股價上漲所帶動；科技股為主的那斯達克綜合指數下跌70.41點，跌幅0.4%，報19,643.86點，特斯拉、輝達和Alphabet股價走低，拖累了整體表現。

台灣加權股價指數周二上漲131.91點，收在23,384.05點。台積電（2330）漲0.5%收在1,110.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 169.58 +0.49 167.50 1.24

中華電 CHT 126.44 +0.03 125.50 0.75

台積電 TSM 1,370.67 +0.38 1,110.00 23.48

聯電 UMC 39.86 -0.49 40.40 -1.34

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 美國

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