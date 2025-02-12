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那斯達克下跌 受NVIDIA特斯拉拖累 可口可樂和蘋果上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國副總統范斯表示川普政府將確保最先進AI硬體在美國製造，留意台灣AI供應鏈的影響。路透
美國副總統范斯表示川普政府將確保最先進AI硬體在美國製造，留意台灣AI供應鏈的影響。路透

美國股市周二漲跌互見，可口可樂和蘋果上漲，抵銷特斯拉（Tesla）的頹勢，投資人消化聯準會Fed）主席鮑爾的談話。

標普500指數微漲2.06點，漲幅0.03%，收在6,068.50點；道瓊工業指數上漲123.24點，漲幅0.3%，報44,593.65點，受到蘋果和IBM股價上漲所帶動；科技股為主的那斯達克綜合指數下跌70.41點，跌幅0.4%，報19,643.86點，特斯拉、輝達和Alphabet股價走低，拖累了整體表現。

費城半導體指數跌0.05%，輝達（NVIDIA）跌0.6%，台積電ADR漲0.4%。英特爾、格芯雙雙大漲逾6%，美國副總統范斯表示川普政府將確保最先進AI硬體在美國製造。

投資人對川普政府的關稅政策表示關注，這可能推升通膨疑慮並影響市場對Fed降息的預期。鮑爾在參議院金融委員會的證詞中表示，美國經濟整體表現強勁，失業率低，通膨率仍高於Fed的2%目標，因此Fed不急於決定是否降息。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，交易員預測Fed今年至少會進行一次1碼（0.25個百分點）的降息，並有44%的機率再次降息。

1月的消費者物價指數（CPI）數據將於周三公布，成為市場下一個關鍵觀察重點。

多家企業公布的業績超出市場預期。可口可樂股價大漲4.7%，受益於飲料價格上漲與需求回升；杜邦大漲6.8%，這家工業材料生產商因電子產品需求強勁而上調了2025年的獲利預期。

特斯拉大跌6.3%，有媒體報導該公司執行長馬斯克領導的財團提出970億美元的收購提案，試圖入主OpenAI的非營利事業。

美國10年期公債殖利率連續四個交易日上漲，收在4.536%，高於周一的4.492%。可見市場對通膨的疑慮上升。

美國銀行財富管理公司首席股票策略師Terry Sandven說：「當前市場面臨估值偏高、企業展望謹慎、通膨持續以及政策不確定性等多重挑戰，關稅談判和全球緊張局勢加劇了這種不確定性，這意味著市場波動性可能進一步增加。」

Fed 台積電 指數 美國 聯準會

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