金價再創高 衝3千美元關卡

受到中國人民銀行（大陸央行）持續增加黃金儲備、美國總統川普下令對進口美國的鋼鋁加徵百分之廿五關稅增添全球市場的不確定性影響，投資人對避險資產需求增溫，國際金價十一日再度衝上新高，專家預期近期有望漲至每英兩三千美元。

紐約黃金現貨十日上漲近百分之一點七、首度漲破每英兩二九○○美元後，十一日盤中繼續上攻百分之一點一八，創下每英兩二九四二點六八美元的新高價位；但隨後翻黑，小跌百分之○點一，來到每英兩二九○四點七八美元。

金價飆升，台銀黃金存摺、銀樓黃金牌價也跟著刷新紀錄。台銀黃金存摺自春節前站上每公克二九○○元後一路創高，四日首度攻上三千元，昨天盤中最高來到三一二二元，之後拉回收在三○九五元。同時，銀樓黃金牌價每錢也站上一萬兩千元新天價。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信說，國際金價每英兩已突破二九○○美元，今年到達三千美元機會相當大，預估突破後上看三○八○美元。他說，昨天整體買、賣黃金的顧客量未有明顯變化，不過，由於年後有家長替子女繳註冊費等現金需求，加上金價又創高，賣金飾的客戶較多。

法人表示，金價大漲和川普宣布對鋼鐵和鋁加徵關稅，刺激黃金的避險買盤有關，加上大陸央行一月黃金儲備連續三個月增加，顯示即使金價處在歷史高檔，人行仍致力外匯儲備多元化，金價受此帶動後再創新高並漲破二九○○美元整數關卡。

國際金價今年以來已經大漲百分之十一，迭創新高，反映川普在貿易、地緣政治方面的顛覆性舉措強化黃金保值地位。市場也試圖評估如果白宮的政策重燃通膨並抑制成長，對美國經濟和貨幣政策可能會有何影響。摩根大通私人銀行對黃金年底目標價為每英兩三一五○美元。