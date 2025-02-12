路透調查：分析師估Fed延至第2季降息

聯準會（Fed）主席鮑爾11日赴國會展開為期兩天的聽證會，他先到聯邦參議院金融委員會，發表半年度貨幣政策證詞，隔天再赴眾院報告。當前局勢已和他上次赴國會發表證詞大為不同，儘管目前美國經濟良好，但川普政府將推出的貿易等政策，都讓情勢充滿變數。Fed也不急於調整政策立場。

據路透最新調查，多數經濟分析師預期Fed將等到下季才會再度降息，而非先前預期的3月。

隨著美國總統川普當選以來，經濟學家已調高通膨預測，因為擔心川普包括關稅在內的政策，可能重新帶動物價壓力。

Fed在去年9月至12月累計降息100個基點（4碼），包括主席鮑爾在內的Fed官員近期紛紛表示，他們「不急著」進一步降息。

從川普就任以來，美國幾乎每周都會宣布新的關稅消息，最新的是川普10日簽署行政命令，3月12日起將對所有進口鋼鋁徵收25%。對來自中國的進口品加徵10%的關稅，則是已如期於本周上路。

ING首席國際經濟學家奈特利表示：「關稅具通膨效應，對經濟成長也可能不利。這種不確定性代表Fed只能保持觀望，觀察實際情況。」

路透1月進行調查時，近六成經濟學家預期Fed將在3月降息。然而，在2月4至10日的調查中，分析師們看法分歧，在101名受訪者中，有67人、即三分之二預測6月底前將至少降息一次，其中22人認為會在3月降息，45人認為會第2季才降息。