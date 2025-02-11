鮑爾：目前貨幣政策約束力已經降低 Fed無須急於調整利率

美國聯準會（Fed）主席鮑爾11日在參議院提出貨幣政策半年報時強調，Fed目前無須急於調整利率。

鮑爾指出，由於經濟仍然強勁，目前我們貨幣政策對經濟活動的約束力已經降低，因此我們並不急於調整貨幣政策立場。我們知道如果降低約束力太快或太多，可能阻礙通膨下降的進展。在此同時，降低約束力太慢或太少，也可能不當地減弱經濟活動及就業。在考慮進一步調整利率區間的幅度與時間之際，Fed將評估陸續公布的數據、不變變化的經濟展望的，以及風險的平衡。