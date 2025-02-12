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歐盟加碼516億美元拚 AI
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）11日表示，歐洲將加碼投資500億歐元（516億美元）來壯大人工智慧（AI）野心，強調美國或中國大陸尚未贏得AI領先地位競賽。
歐盟先前已宣布投資人和產業將提供1,500億歐元資金，加上這次追加的500億歐元，歐洲AI投資總規模將達到2,000億歐元。范德賴恩在法國巴黎AI行動峰會上表示，這將是全球規模最大開發值得信賴AI的公私部門合作關係，投資將聚焦於產業及至關重要的技術。
范德賴恩說：「我們希望歐洲成為走在AI尖端的大陸之一，這代表要擁抱AI無處不在的生活方式。我很常聽到歐洲在這場競賽處於落後，中國大陸或美國已領先的說法，我不這麼認為，因為AI競賽距離終點線還很遠。」
范德賴恩認為，歐洲需要聚焦於一個開發AI的獨特方式，這個方式包括專注於科學與技術、善用AI的大量工業製造數據把這項技術用於複雜應用，以及從不同國家和產業匯集人才。范德賴恩並表示，歐盟希望確保歐洲每家創新公司，都能透過超級電腦取得所需的AI能力。
另一方面，美國副總統范斯（JD Vance）同日在相同場合上表示，美國會保護該國AI和晶片，並扼殺把AI「武器化」的努力。
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