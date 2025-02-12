馬斯克買OpenAI 踢鐵板

由馬斯克領軍的一群投資人，主動出價約974億美元，想買下控制OpenAI的非營利組織，但已遭OpenAI執行長奧特曼回絕。此事讓馬斯克與他所協助創立的這家AI公司之間的法律爭議升級，而奧特曼將該實體轉型為營利機構的計畫也更趨複雜。

彭博資訊報導，馬斯克在一份聲明中表示，他希望讓OpenAI回到「它曾經的樣子，開放原始碼、聚焦安全」。對這份不請自來的收購要約，奧特曼則上馬斯克旗下社群媒體X平台貼文回應：「不，謝謝，但如果你想的話，我們會以97.4億美元買下推特（X的前身）。」馬斯克兩年多前以440億美元入主推特，後來財務表現欠佳導致估值降低。

OpenAI去年10月完成最新一輪募資後，估值達1,570億美元。日前傳出該公司正討論要再籌措400億美元，公司估值將因此攀抵3,000億美元。

奧特曼11日接受CNBC訪問時說，馬斯克的目的是「讓對手變慢，好讓他自己的公司跟上。」

根據華爾街日報，上述收購要約獲馬斯克自家AI新創公司xAI的支持，交易成功之後xAI可能與OpenAI合併。其他投資人還包括Valor Equity Partners、Baron Capital、Atreides Management、Vy Capital，以及Palantir共同創辦人朗斯代爾（Joe Lonsdale）與好萊塢超級經紀人伊曼紐爾（Ari Emanuel）透過其投資基金領導的創投公司8VC。

因為對OpenAI的發展方向有歧見，馬斯克與奧特曼長期不和。兩人2015年共同創辦OpenAI，是非營利組織，2019年，馬斯克離開公司、奧特曼接任執行長後，OpenAI成立一家營利的子公司，成為向微軟和其他投資人募資的工具。