南韓育嬰假加長 最多可請三年

為鼓勵生育、解決人口危機，從本月23日起，南韓為人父母者合計最多可申請三年育嬰假，比現行的兩年多出整整一年。

南韓內閣11日通過延長育嬰假等相關修法，勞工可有條件地享有最多一年半的育嬰假，比目前的一年多出半年。至於雙薪家庭中的父母雙方若都請育嬰假，合併起來計算最多可申請到三年。

在每人最長一年半的育嬰假期間，前三個月每月最高可支領250萬韓元薪資（1,720美元，約台幣5.5萬元），接下來三個月每月最高可獲得200萬韓元，剩餘的時間每月將領回160萬韓元。育嬰假若請滿18個月，總計可領到3,270萬韓元（22,500美元）薪資。

依現行制度，休育嬰假的勞工每月最多只拿到150萬韓元薪資。此外，一年半的育嬰假可以分四次申請，在孩子滿八歲前可隨時使用。現行制度只能把最長一年的育嬰假分成三次使用。

在工時方面也給育兒父母更多方便，南韓法定每周工時為52小時，而家有12歲或以下孩童的父母，新制上路後每周工時可縮短至35小時，期限最長達三年。