可口可樂 獲利傳捷報

可口可樂公司11日公布，去年第4季（上季）營收和獲利雙雙優於預期，因全球對碳酸飲料和果汁的需求強韌，激勵該公司股價11日漲逾3%。

可口可樂上季營收增加6%至115.4億美元，高於LSEG訪調分析師所估的106.8億美元；歸屬於上市公司股東的淨利為22億美元，或每股0.51美元，亦優於一年前的19.7億美元，或每股0.46美元；剔除特定項目後的每股盈餘（EPS）為0.55美元，也優於預期。

可口可樂聚焦於把握印度等新興市場的需求，並在北美擴大產品組合，因應消費者預算受限下轉變成精打細算的情勢。

在北美，可口可樂攜手麥當勞等速食連鎖店，與這些公司的協議，有助改善可口可樂公司的銷售。可口可樂也轉投資氣泡水品牌Topo Chico和Fairlife牛奶。

如今，可口可樂預期，2025年全年營收將成長5~6%。如此預測位於該公司長期營收成長目標4~6%區間的上緣。相形下，2024年增長12%。