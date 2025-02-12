精品巨頭開雲 最糟情況已過

精品集團開雲（Kering）上季營收略優於市場預估，該公司在主要市場中國大陸和美國的表現也稍微好轉，顯示最糟情況可能已過。

開雲11日公布，從可比較基準來看，去年第4季營收比一年前下滑12%至43.9億歐元，略高於分析師預期的42.9億美元。2024全年營收為171.9億歐元，減幅也是12%；全年經常性營業利益減少46%至25.5億歐元，是2016年以來最低。

開雲旗下主要品牌古馳（Gucci）表現持續低迷，為該集團上季營收帶來打擊。古馳去年第4季營收大減24%，比分析師預估的下滑19%還糟。古馳貢獻開雲近半數營收，以及約三分之二經常性營業利益。

相較於競爭對手，精品需求走弱對古馳造成的傷害更大，尤其是中國大陸。不過，開雲財務長波羅（Armelle Poulou）透露，開雲上季中國大陸營收和全球中國大陸顧客營收，總計比去年第3季上升6個百分點，美國營收也成長。開雲執行長皮諾（Francois-Henri Pinault）也表示，開雲已走到回穩階段，未來將逐步重返成長。

RBC資本市場分析師達達尼亞（Piral Dadhania）說：「我們相信最糟情況或許已過，但何時可能會重整旗鼓，目前還不得而知。」開雲股價11日早盤最多勁揚6.7%，報260.5歐元，但隨後轉跌，該股過去12個月下跌了38%。

除了需求問題，外界也關注美國關稅威脅帶來的影響。被問到潛在新關稅是否可能促使開雲調整事業版圖時，開雲執行長皮諾（Francois-Henri Pinault）表示，該集團不會把產能移至美國。

皮諾說：「我們會在義大利和法國生產，這是我們的承諾之一。」

對比開雲和路易威登（LVMH）等同業，愛馬仕（Hermes）面對高價手提包及服飾需求全面降溫，展現的韌性在高階商品銷售商被視為數一數二強，原因是該集團顧客既忠誠又富裕；愛馬仕上季財報將在14日出爐。