精品巨頭開雲 最糟情況已過
精品集團開雲（Kering）上季營收略優於市場預估，該公司在主要市場中國大陸和美國的表現也稍微好轉，顯示最糟情況可能已過。
開雲11日公布，從可比較基準來看，去年第4季營收比一年前下滑12%至43.9億歐元，略高於分析師預期的42.9億美元。2024全年營收為171.9億歐元，減幅也是12%；全年經常性營業利益減少46%至25.5億歐元，是2016年以來最低。
開雲旗下主要品牌古馳（Gucci）表現持續低迷，為該集團上季營收帶來打擊。古馳去年第4季營收大減24%，比分析師預估的下滑19%還糟。古馳貢獻開雲近半數營收，以及約三分之二經常性營業利益。
相較於競爭對手，精品需求走弱對古馳造成的傷害更大，尤其是中國大陸。不過，開雲財務長波羅（Armelle Poulou）透露，開雲上季中國大陸營收和全球中國大陸顧客營收，總計比去年第3季上升6個百分點，美國營收也成長。開雲執行長皮諾（Francois-Henri Pinault）也表示，開雲已走到回穩階段，未來將逐步重返成長。
RBC資本市場分析師達達尼亞（Piral Dadhania）說：「我們相信最糟情況或許已過，但何時可能會重整旗鼓，目前還不得而知。」開雲股價11日早盤最多勁揚6.7%，報260.5歐元，但隨後轉跌，該股過去12個月下跌了38%。
除了需求問題，外界也關注美國關稅威脅帶來的影響。被問到潛在新關稅是否可能促使開雲調整事業版圖時，開雲執行長皮諾（Francois-Henri Pinault）表示，該集團不會把產能移至美國。
皮諾說：「我們會在義大利和法國生產，這是我們的承諾之一。」
對比開雲和路易威登（LVMH）等同業，愛馬仕（Hermes）面對高價手提包及服飾需求全面降溫，展現的韌性在高階商品銷售商被視為數一數二強，原因是該集團顧客既忠誠又富裕；愛馬仕上季財報將在14日出爐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言