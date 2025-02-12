十大經濟體拚減碳恐跳票 美中及歐盟等七大都未提交最新目標

全世界十大經濟體之中的七個，並未在2月10日最後期限之前，向聯合國提交最新的減少碳排量目標，令各界擔憂全球是否繼續承諾使氣候暖化的程度低於攝氏2度，甚至1.5度。

在十大經濟體之中，也只有英國對未來10年提出的策略跟得上巴黎氣候協定所期望的減碳速度。

圖／經濟日報提供

阿聯及巴西雖提出減碳目標，但內容缺乏細節。中國及歐盟都未提報，美國更不可能提出。

所有參與聯合國減碳協定的國家，都應該於2月10日提出未來10年的「國家自定貢獻（NDC）」減碳目標，但只有少數國家準時提報，超過170國並未提報。有數十國可能正在更新計畫，將於今年11月在巴西召開的COP30會議之前提出目標。

只有英國保證於2035年時，使排碳量比1990年時的水準減少81%，是目前減碳目標唯一與NDC與巴黎協定大致相符的國家。英國儘管政權更迭，但對未來15年編定的三階段（每階段五年）減碳預算並未改變。英國迄今最大的成就，在於停止燃煤發電；現在更計劃廢除天然氣發電，作法是先增加太陽能及風電產量；2030年之後部分天然氣電廠雖仍繼續營運，但政府計劃靠碳捕捉科技，並在未來25年間提撥近220億英鎊經費來執行；不過由於經費龐大，國會議員認為挑戰甚大。

歐盟及中國都尚未提出NDC。聯合國表示，大部分國家可能在今年底前提報。美國總統川普已經啟動退出巴黎協定的程序，使前總統拜登提出的排碳目標實際上已經失效；阿根廷、俄羅斯及紐西蘭等國的政治領袖已表示可能會跟隨美國退出巴黎協定。

阿聯提出的減碳計畫是在2035年時，排碳量至少將比2019年的水準減少47%；不過氣候行動追蹤（CAT）機構表示，由於計畫中並未詳細說明國內將實施那些支持性政策，因此「並不可靠」。

巴西保證2035年時，排碳量將比2005至少減少59%，但計畫中並未說明亞馬遜雨林區等地的碳匯數量。

除此之外，澳洲的麥格理集團（Macquarie）退出「淨零銀行聯盟」（NZBA），加入許多北美銀行自川普去年11月初勝選後退出該聯盟的行列。在川普勝選後，高盛去年12月6日開第一槍，率先退出；接著，富國銀行、花旗、美銀、摩根士丹利、摩根大通也都紛紛退出。

在加拿大，道明銀行（TD）和豐業銀行（Nova Scotia）等加拿大五大銀行也都已宣布退出NZBA。