巴克萊教戰：棄美股買歐股

巴克萊銀行建議投資人應暫時離開美股，轉戰歐股。巴克萊銀行全球股市策略主管阿特曼指出，由於美股面臨諸多風險，且漲勢集中於少數幾家公司，因此現在是轉戰其他股市的大好時機。他建議至少暫時針對「美國例外主義」放空。

阿特曼表示，「我並非結構性看跌美股。我只是不認為短期間這項題材還有任何的空間」。過去兩個月來阿特曼看漲歐股，結果證明他的看法正確。目前歐股600指數在歷史高點附近盤旋，主因投資人樂觀地認為歐洲企業獲利堅實。

今年來歐股600指數的表現以美元計算，比美股標普500指數更優，且是歷年年初最佳的一次，主因一些美國科技巨擘股價有些洩氣。美股科技七雄股價指數今年來大致持平，且投資人愈來愈懷疑美國能否壟斷人工智慧科技。

反觀歐洲，英、法政局較之前穩定，且歐洲央行及英格蘭銀行的政策立場比美國聯準會（Fed）更偏鴿派。加上美、歐貿易摩擦升高，使市場人士更加認為歐洲貨幣政策將相對相對寬鬆。

阿特曼表示，投資人應在AI行情及美股以外尋求投資機會；而且避險基金對美股的多頭部位居高，也使美股相當危險。對於美股，他認為原料、工業與能源類股仍有上漲潛力。他也警告，德國即將選舉，歐股可能動盪，因此投資人逢跌再買。

美國銀行每月經理人調查指出，投資機構對歐股的配置比重從「減重」22%，轉為「加重」1%，是過去25年來歐股比重第二大幅度的躍升。