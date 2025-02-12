印尼、澳洲 衝刺再生能源

印尼更新國家電力供應計畫，預告未來十年力拚增加再生能源發電占比，尤將著重太陽光電、水力及地熱發電。澳洲也立法獎勵再生能源產製氫能的業者。

印尼國營企業部副部長卡爾迪卡（Kartika Wirjoatmodjo）11日表示，印尼將推出新版國家電力供應計畫（RUPTL），計畫將取代印尼先前提出的2021-2030國家電力供應計畫（RUPTL），新增71百萬瓩（GW）裝置容量，其中70%將來自再生能源。

卡爾迪卡說，計畫預期布建17GW太陽能裝置容量、16GW水力發電，與5GW地熱發電，也包含風電及生質能源，目標在2034年前將再生能源占比由去年的12%，提升至35%上下。

但在2034年之前，燃煤發電仍會增加約5GW裝置容量。燃氣發電則將增加15GW。印尼已在2022年禁止開發新的燃煤發電廠，但一些目前已在進行中的計畫仍會繼續。

澳洲國會同日也通過一項新法案，對生產再生氫能或加工關鍵礦產的企業，提供稅收獎勵，盼促進國內綠能產業發展，並鞏固供應鏈。2027年7月開始上路，企業可望獲得減稅長達十年。