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「企業在玩火」 BBC：AI對新聞總結存在嚴重錯誤與扭曲

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
BBC宣稱，相較於ChatGPT與Perplexity，Copilot與Gemini出現更多明顯問題。美聯社
BBC宣稱，相較於ChatGPT與Perplexity，Copilot與Gemini出現更多明顯問題。美聯社

英國廣播公司（BBC）針對目前市面上四大人工智慧（AI）聊天機器人進行的實驗，發現AI並無法精準總結新聞報導，存在著「嚴重錯誤」與扭曲。

報導指出，BBC向新創公司OpenAI的ChatGPT、微軟的Copilot、Google的Gemini及Perplexity AI ，分別提供100則BBC的報導並詢問相關問題，而最終答案存在著「嚴重錯誤」與扭曲。

針對AI的答案，BBC邀請相關領域專家進行評分，結果顯示51%的答案被認定存在重大問題，19%的AI答案出現事實錯誤，包括不正確的事實描述、錯誤的數字與日期。

不準確的答案則包括：Gemin錯誤地聲稱英國國民保健署不建議使用電子菸作為戒菸輔助工具；Perplexity錯誤地引用BBC關於中東的報導，形容伊朗「克制」而以色列的行動為「侵略」。

報導還稱，相較於ChatGPT與Perplexity，Copilot與Gemini出現更多明顯問題。此外，除了不準確的事實，聊天機器人難以分辨個人意見與事實，無法提供必要的背景資訊。

一般而言，BBC會鎖住內容不讓AI聊天機器人使用，但2024年12月間，BBC開放其網頁供測驗使用。

BBC新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）在部落格中警告，AI雖然帶來「無限機會」，但研發這些工具的企業卻是在「玩火」，「我們活在一個動盪不安的時代，什麼時候會發生因AI扭曲標題而對現實世界造成傷害？」

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