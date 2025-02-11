OpenAI是非賣品！馬斯克開價3.2兆元收購 奧特曼：他耍拖延戰術

美國富商馬斯克牽頭的一批投資者10日提出以974億美元（約新台幣3.2兆元）收購ChatGPT開發商OpenAI，金額遠低於OpenAI的3000億美元估值。OpenAI執行長奧特曼先在馬斯克旗下社群媒體「X」發文拒絕，隨後在法國巴黎舉行的AI行動峰會場邊告訴媒體，OpenAI是非賣品，尤其不會賣給馬斯克。

根據此前新聞，奧特曼在社群媒體「X」回應，「不用了，謝謝，但如果你願意，我們可以以97.4億美元的價格收購推特」，明顯諷刺馬斯克在2022年以440億美元高價收購推特，並將其更名為「X」。馬斯克隨後回覆：「騙子」，接著發布了奧特曼在美國參議院作證的影像，斥責他是「詐騙奧特曼」。

Swindler — Harry Bōlz (@elonmusk) 2025年2月10日

Axios 11日報導，奧特曼表示，「長期以來，曾有像是伊隆試圖以某種方式接管OpenAI的說法。所以，這就像，好吧，這就是本周劇情了」。

奧特曼還說，「OpenAI是非賣品，OpenAI的使命是非賣品。更不用說，好像，一個競爭者無法在市場上打敗我們，反而只是想著說，『我要買下這個』，完全無視使命是一條可能的路徑」，並指董事會還沒有確定OpenAI營運的估值，仍在梳理的程序中。

奧特曼同一天接受彭博電視訪問時重申公司是非賣品，而馬斯克可能正試圖用非合意併購（unsolicited bid）拖延OpenAI的發展，「我認為，他可能只是試圖拖延我們，他顯然是一名競爭者，我希望他只會通過打造更好的產品來競爭，但我認為他使出了許多戰術，無數的官司，各式各樣瘋狂行為，現在則是這個」。

奧特曼還指責馬斯克，稱他的「整個人生可能源於一種不安全感」。