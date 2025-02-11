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巴黎AI峰會 路透：美英未簽署最終聲明

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
出席巴黎AI峰會的各國領袖合影。（路透）
出席巴黎AI峰會的各國領袖合影。（路透）

為期2天的人工智慧（AI）行動峰會10日於巴黎登場，據路透報導，美國英國並未簽署最終聲明。

衛報稍早則指出，美國對於聲明中包括「永續與包容性AI」的措辭感到不滿，而英國也傾向不簽署該公報。人在巴黎的英國科技大臣凱爾（Peter Kyle）則表示正就聲明進行磋商，公布前不會進行評論。另有消息人士披露，除非聯合聲明「完全符合英國利益」，否則英國不會支持。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）會前就已宣布不會出席此次AI峰會。官員透露，施凱爾過去曾被抨擊頻繁出國，導致其將專注於國內事務。

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