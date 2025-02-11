聽新聞
0:00 / 0:00
巴黎AI峰會 路透：美英未簽署最終聲明
為期2天的人工智慧（AI）行動峰會10日於巴黎登場，據路透報導，美國與英國並未簽署最終聲明。
衛報稍早則指出，美國對於聲明中包括「永續與包容性AI」的措辭感到不滿，而英國也傾向不簽署該公報。人在巴黎的英國科技大臣凱爾（Peter Kyle）則表示正就聲明進行磋商，公布前不會進行評論。另有消息人士披露，除非聯合聲明「完全符合英國利益」，否則英國不會支持。
英國首相施凱爾（Keir Starmer）會前就已宣布不會出席此次AI峰會。官員透露，施凱爾過去曾被抨擊頻繁出國，導致其將專注於國內事務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言